Рисоводы Кубани заявили, что уже начали терять рынки из-за запрета на экспорт риса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Запасов риса в РФ достаточно не только для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка, но и для отправки его за рубеж. Однако запрет на экспорт риса (введен ЕЭК) нанес рисоводам РФ существенный экономический и репутационный ущерб, считают в Южном рисовом союзе (ЮРС).

Как сообщается в пресс-релизе союза, к началу мая остатки риса в пересчете на сырец в РФ составили 178 тыс. тонн, что на 33 тыс. тонн (на 23,6%) больше, чем на аналогичный период прошлого года. Этого объема достаточно для обеспечения спроса на рынке России и стран ЕАЭС, считают в ЮРС.

"В целом российскими производителями стабильно и в полной мере обеспечивается внутренняя потребность рынка в круглозёрном и среднезёрном типах риса, которые в последние годы почти не импортируются в Россию. Так, в 2019 году экспорт риса составил 172 тыс. тонн, при этом экспортировался преимущественно круглозёрный и среднезёрный рис, в то время как из 237 тыс. тонн импортированного риса более 95% составили длиннозёрные сорта", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил исполнительный директор союза Михаил Радченко, слова которого приводятся в пресс-релизе, рынок риса в стране сбалансирован благодаря оптимальному соотношению импорта и экспорта риса-сырца и крупы.

"Однако действующий в настоящее время запрет на экспорт на фоне таможенных преференций для импортной продукции и падения внутреннего спроса может привести к разбалансировке рынка риса, - считает он. - Искусственное ограничение экспорта грозит образованием профицита риса в России и снижением и без того невысокой рентабельности российских рисоводческих и рисоперерабатывающих предприятий".

По его словам, ограничение экспорта в момент ажиотажного спроса было оправдано. "Однако уже к концу апреля спрос на бакалею в России стабилизировался и по ряду позиций даже пришёл к отрицательным значениям, а остатки риса-сырца позволяют обеспечить потребление не только на внутреннем, но и на внешних рынках, поэтому необходимости пролонгирования данных мер нет", - заявил Радченко.

При этом в союзе сообщили, что большинство стран-экспортеров риса, с которыми российские рисоводы конкурируют на мировом рынке и которые являются основными поставщиками длиннозерного риса в Россию и ЕАЭС, либо не вводили ограничений на экспорт, либо сняли или ослабили их в конце апреля. В частности, власти Индии, Пакистана и Таиланда не ограничивали экспорт, Вьетнам с 29 апреля снял ограничения, уточняется в пресс-релизе.

"Стоит иметь в виду, что введенные в марте ограничения экспорта, хотя и были оправданы в моменте, нанесли существенный экономический и репутационный ущерб российским производителям риса, включая прямые финансовые потери из-за штрафов со стороны покупателей, поскольку сложившаяся рыночная и эпидемиологическая ситуация не является форс-мажором по действующим договорам", - пояснил Радченко.

По его словам, российские рисоводы около 10 лет вели сложную планомерную работу по развитию несырьевого экспорта. "Еще 20 лет назад Россия была зависима от импорта риса, а 5-7 лет назад из нашей страны осуществлялся экспорт только риса-сырца и исключительно в Турцию. За 10 лет экспорт вырос до 130 тыс. тонн риса в пересчете на крупу в сезон, это около 20% от объемов выращивания, - заявил он. - Сейчас мы экспортируем преимущественно рисовую крупу, а география поставок существенно расширилась и включает страны СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока".

Радченко также заявил, что сформированы пулы долгосрочных экспортных контрактов. Клиенты - крупные фасовщики, которые занимаются продвижением российского риса на рынки своих стран. В случае потери доли рынка в этих странах на её восстановление потребуется от трех до пяти лет.

"За месяц действия ограничений традиционные партнеры России уже переориентировались на других поставщиков: Азербайджан теперь покупает рис у Турции, Монголия - у Вьетнама. В конечном счете, потеря рынков может обернуться не только финансовыми убытками для российских рисоводов, но и колоссальным снижением экспортного потенциала отрасли", - резюмирует исполнительный директор ЮРС.

Некоммерческое партнёрство "Южный рисовый союз" создано в 2010 году на Кубани для консолидации усилий производителей и переработчиков риса. Его членами являются более 40 организаций, в том числе крупнейшие российские агрохолдинги.

Как сообщалось, в конце марта ЕЭК на фоне пандемии приняла решение о запрете на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из ЕАЭС. Запрет начала действовать с 12 апреля и продлится до 30 июня. Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Россельхознадзор с 20 марта на десять дней запретил экспорт всех крупяных изделий из России. Ограничения изначально вводились сроком на десять дней. 24 марта источник в экспортных кругах сообщил "Интерфаксу", что ведомство отменило введенный запрет на экспорт круп.