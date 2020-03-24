Россия отменила временный запрет на экспорт круп

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.

"Введенное ограничение отменено", - сообщил он, сославшись на полученные документы.

В Россельхознадзоре эту информацию не комментируют.

Ранее стало известно, что ведомство с 20 марта на десять дней запретило экспорт всех крупяных изделий из России. Об этом говорилось в письме Россельхознадзора в территориальные органы, с которым ознакомился "Интерфакс".

Отмечалось, что запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Эту группу возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Представители отрасли выступили против запрета на экспорт круп

В то же время представители крупяной отрасли высказались против этого решения. Они сообщали о том, что в ограничении экспорта нет необходимости, поскольку имеющихся запасов круп достаточно и для внутреннего потребления, и для экспортной программы - даже на фоне повышенного спроса из-за коронавируса. К тому же из всех круп основным экспортным товаром является только рис.

Как заявляла "Интерфаксу" генеральный директор ТД "Ярмарка" (один из крупных производителей круп в РФ) Наталья Соколова, запрет "абсолютно не оправдан". "Это ограничение никак не влияет на сдерживание цен, - сказала она. - Все участники рынка и ритейлеры подтверждают, что имеющегося риса и гречки полностью хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка".

По ее словам, сильнее всего эта мера может ударить по производителям риса, так как их продажи существенно ориентированы на экспорт. "Если предписанное ограничение не будет признано форс-мажорным обстоятельством, экспортерам грозят и финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов", - прогнозировала Соколова.

По данным Росстата, сбор риса в РФ в 2019 году вырос до 1,099 млн тонн с 1,038 млн тонн в 2018 году, проса - до 440 тыс. тонн с 217 тыс. тонн. Урожай гречихи снизился до 786 тыс. тонн с 932 тыс. тонн.