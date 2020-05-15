Brent подорожала до $31,56 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу на информации об увеличении объемов нефтепереработки в Китае в апреле по сравнению с мартом.

Июльские фьючерсы на Brent к 14:12 по московскому времени дорожали на $0,43 (1,38%), до $31,56 за баррель. В ходе торгов цена контракта достигала максимальных с 14 апреля $32,4 за баррель, пишет Trading Economics.

Июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на $0,27 (0,98%) - до $27,83 за баррель. Ранее в пятницу стоимость контракта составляла $28,5 за баррель - максимум с 3 апреля.

Объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тон, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Нефть может завершить ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии еще сократить добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

Гендиректор нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) Султан Ахмед Аль Джабер отметил признаки уменьшения разрыва между спросом и предложением на нефтяном рынке, пишет S&P Global Platts.

"Соглашение ОПЕК+, добровольные сокращения за пределами ОПЕК+ и прекращение добычи (на некоторых месторождениях - ИФ) вместе способствуют началу восстановления баланса на рынке", - сказал он.

В то же время, аналитики менее оптимистично настроены относительно влияния сокращения добычи на восстановление баланса на рынке.

"Несмотря на восстановление спроса и снижение добычи, на рынке до сих пор наблюдается избыток. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе возможности роста ограничены из-за сохранения излишков и больших запасов, которые рынку еще предстоит переварить", - считают аналитики ING Economics.