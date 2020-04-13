Роспотребнадзор рассказал, как выбрать настоящий антисептик для рук

В составе такого средства должно быть не менее 60% спирта

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разъяснила, как выбрать хороший антисептик для рук.

"В эффективном кожном антисептике, вне зависимости от формы его выпуска (гель, салфетки и т.д.), должны содержаться антимикробные действующие вещества, например, спирты, которые являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности. Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%", - говорится в сообщении информационного центра по коронавирусу стопкоронавирус.рф, опубликованном в официальном телеграм-канале центра.

Центр, как отмечается в сообщении, передает разъяснения Роспотребнадзора по часто задаваемым вопросам.

На этикетке настоящего антисептика должно быть наименование "средство дезинфицирующее", и указание, что он предназначен для гигиенической обработки рук.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что народные средства для профилактики коронавируса неэффективны. "Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", - говорится в сообщении.