Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового ралли благодаря новостям о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, причем первый превысил рубеж 2700 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" на неплохом квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2707,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1174,79 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 72,43 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (+1,2% и +1,9% "префы"), "Яндекса" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%).

В России"Ростелеком" задумался о сохранении на удаленке части сотрудников после пандемииЧитать подробнее

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале 2020 года с учетом приобретенной Tele2 составила 121,6 млрд рублей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель OIBDA увеличился на 12%, до 47,1 млрд рублей, рентабельность - 38,7%. Показатели превзошли ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выручка ожидалась на уровне 121,1 млрд рублей (рост на 8,5%), OIBDA - 45,8 млрд рублей, рентабельность по ней - 37,9%.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, возможность продолжения повышения по индексу РТС остается в силе, движение вверх может принять более устойчивый характер в случае закрепления индекса РТС выше уровней локальных максимумов вблизи 1170 пунктов. К факторам поддержки ликвидности на рынках в целом можно отнести решение лидеров Германии и Франции одобрить финансирование из бюджета ЕС пакета помощи пострадавшим станам на 500 млрд евро.

В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать очередное выступление главы ФРС (17:00 по московскому времени). Из корпоративных событий на вторник запланировано заседание совета директоров "Сургутнефтегаза", в повестку которого входит вопрос о размере дивидендов по итогам 2019 года. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции доллара вниз на фоне его ослабления к корзине мировых валют.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рынки подогревают обнадеживающие новости о вакцинах против коронавируса (сразу по нескольким). Так, например, экспериментальная вакцина производителя лекарств Moderna Inc на первой стадии испытаний показала хорошие результаты.

В миреBloomberg узнал, что 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19Bloomberg узнал, что 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19Читать подробнее

Глава ФРС предсказал постепенное восстановление экономики США в том случае, если в мире не начнется вторая волна заболеваний COVID-19. В этом есть самая большая неопределенность, потому что, по некоторым данным, в Китае закрывают некоторые города-миллионники на карантин. И при этом, по официальными данным, в Китае в понедельник было зафиксировано всего лишь шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Для индекса МосБиржи остается актуальным сопротивление 2713,5 пункта (максимум апреля), по нефти Brent - сопротивление $36 и поддержка $29 за баррель. Никаких краткосрочных прогнозов по нефти и индексам давать не стоит, потому что в случае выхода новости о неудачном этапе испытании очередной вакцины фондовый рынок придется "отскребать от пола". В среднесрочной перспективе, тем не менее, более вероятна негативная динамика рынка - в конце года индекс МосБиржи может опуститься в район 2100 пунктов или даже ниже, считает Верников.

В США накануне индексы выросли на 2,4-3,9%, показав лучшую динамику более чем за месяц на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19.

Акции Moderna Inc. взлетели почти на 20% после того, как американская биотехнологическая компания объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Во вторник в Азии подъем индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Японский индекс Nikkei поднимался до максимума за десять недель на фоне надежд инвесторов на то, что постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет стимулировать рост мировой экономики.

Объем промпроизводства в Японии в марте сократился на 3,7% по сравнению с февралем, показали окончательные официальные данные. Это самый существенный спад с октября прошлого года. Показатель совпал с предварительным значением и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство снизилось на 0,3%.

Промпроизводство в марте относительно того же месяца 2019 года сократилось на 5,2% после падения на 5,7% в предыдущий месяц. Таким образом, показатель снижался шестой месяц подряд. Его значение также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Федрезерв США будет использовать "полный набор инструментов, чтобы поддержать экономику" в условиях шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в тексте заявления председателя ФРС Пауэлла, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената.

Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете во вторник в 17:00 по московскому времени в формате видеоконференции, где им предстоит дать разъяснения по программе поддержки экономики США объемом более $2 трлн, принятой в марте.

На нефтяном рынке цены утром продолжают подъем после роста накануне до максимальных уровней с 11 марта; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $34,99 за баррель (+0,5% и +7,1% в понедельник), июльская цена WTI - $31,95 за баррель (+1% и +8,1% накануне).

Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

рынок акций

Новости по теме

Новости

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

Минсвязи предложило сделать "дочку" "Ростеха" единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Экономический кризис

После снятия первых ограничений оборот мелких магазинов в России вырос на 10 п.п.

Brent подорожала до $35,07 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');