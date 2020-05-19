Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового ралли благодаря новостям о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, причем первый превысил рубеж 2700 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" на неплохом квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2707,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1174,79 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 72,43 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (+1,2% и +1,9% "префы"), "Яндекса" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале 2020 года с учетом приобретенной Tele2 составила 121,6 млрд рублей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель OIBDA увеличился на 12%, до 47,1 млрд рублей, рентабельность - 38,7%. Показатели превзошли ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выручка ожидалась на уровне 121,1 млрд рублей (рост на 8,5%), OIBDA - 45,8 млрд рублей, рентабельность по ней - 37,9%.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, возможность продолжения повышения по индексу РТС остается в силе, движение вверх может принять более устойчивый характер в случае закрепления индекса РТС выше уровней локальных максимумов вблизи 1170 пунктов. К факторам поддержки ликвидности на рынках в целом можно отнести решение лидеров Германии и Франции одобрить финансирование из бюджета ЕС пакета помощи пострадавшим станам на 500 млрд евро.

В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать очередное выступление главы ФРС (17:00 по московскому времени). Из корпоративных событий на вторник запланировано заседание совета директоров "Сургутнефтегаза", в повестку которого входит вопрос о размере дивидендов по итогам 2019 года. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции доллара вниз на фоне его ослабления к корзине мировых валют.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рынки подогревают обнадеживающие новости о вакцинах против коронавируса (сразу по нескольким). Так, например, экспериментальная вакцина производителя лекарств Moderna Inc на первой стадии испытаний показала хорошие результаты.

Глава ФРС предсказал постепенное восстановление экономики США в том случае, если в мире не начнется вторая волна заболеваний COVID-19. В этом есть самая большая неопределенность, потому что, по некоторым данным, в Китае закрывают некоторые города-миллионники на карантин. И при этом, по официальными данным, в Китае в понедельник было зафиксировано всего лишь шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Для индекса МосБиржи остается актуальным сопротивление 2713,5 пункта (максимум апреля), по нефти Brent - сопротивление $36 и поддержка $29 за баррель. Никаких краткосрочных прогнозов по нефти и индексам давать не стоит, потому что в случае выхода новости о неудачном этапе испытании очередной вакцины фондовый рынок придется "отскребать от пола". В среднесрочной перспективе, тем не менее, более вероятна негативная динамика рынка - в конце года индекс МосБиржи может опуститься в район 2100 пунктов или даже ниже, считает Верников.

В США накануне индексы выросли на 2,4-3,9%, показав лучшую динамику более чем за месяц на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19.

Акции Moderna Inc. взлетели почти на 20% после того, как американская биотехнологическая компания объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Во вторник в Азии подъем индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Японский индекс Nikkei поднимался до максимума за десять недель на фоне надежд инвесторов на то, что постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет стимулировать рост мировой экономики.

Объем промпроизводства в Японии в марте сократился на 3,7% по сравнению с февралем, показали окончательные официальные данные. Это самый существенный спад с октября прошлого года. Показатель совпал с предварительным значением и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство снизилось на 0,3%.

Промпроизводство в марте относительно того же месяца 2019 года сократилось на 5,2% после падения на 5,7% в предыдущий месяц. Таким образом, показатель снижался шестой месяц подряд. Его значение также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Федрезерв США будет использовать "полный набор инструментов, чтобы поддержать экономику" в условиях шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в тексте заявления председателя ФРС Пауэлла, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената.

Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете во вторник в 17:00 по московскому времени в формате видеоконференции, где им предстоит дать разъяснения по программе поддержки экономики США объемом более $2 трлн, принятой в марте.

На нефтяном рынке цены утром продолжают подъем после роста накануне до максимальных уровней с 11 марта; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $34,99 за баррель (+0,5% и +7,1% в понедельник), июльская цена WTI - $31,95 за баррель (+1% и +8,1% накануне).

Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.