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Рынок акций РФ днем обновил максимумы с начала марта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду возобновил ралли на фоне роста нефти и фьючерсов в США, а также известий о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в России; основные индексы обновили максимумы с начала марта: индекс МосБиржи взлетел в район 2750 пунктов, индекс РТС превысил рубеж 1200 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги "Россетей".

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2746,57 пункта (+1,3%, максимум дня - 2758 пунктов), индекс РТС - 1205,05 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,2%.

Доллар упал до 71,83 рубля (-0,64 рубля).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется, возможно, медицина начала проходить пик по нагрузке в связи с этой инфекцией. По его словам, ситуация с коронавирусом дает основания для спокойного оптимизма и аккуратного снятия карантинных мер в России.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в среду, что сейчас уже 17 регионов РФ в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения. По ее словам, показатель летальности в РФ от COVID-инфекции составляет 0,95%, это значительно ниже, чем по миру в целом.

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+5,2% и +7,2% "префы"), "Норникеля" (+3,3%), АФК "Система" (+2,8%), "ФСК ЕЭС" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "РусАла" (+2,1%), "Мобильных телесистем" (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "Башнефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), Сбербанка (+1%), "Роснефти" (+1%).

Акционеры ПАО "Интер РАО" на прошедшем 19 мая в заочной форме годовом собрании акционеров утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,196 рубля на акцию, сообщила компания. Общий размер выплат составит 20,475 млрд рублей, что составляет 25% чистой прибыли компании по МСФО за 2019 год, реестр под дивиденды закроется 1 июня.

Также растут акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,2% "префы"), хотя утром бумаги снижались на новостях, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере: 0,65 рубля - на обыкновенную акцию и 0,97 рубля - на привилегированную. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 20 июля.

Ранее расчеты "Интерфакса" показывали, что, исходя из объема чистой прибыли "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год (105,5 млрд рублей, почти в 8 раз ниже 2018 года), можно было ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию. Это значительно ниже, чем ожидали аналитики - 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу агентства, подготовленному в январе.

Просели "префы" "Башнефти" (-0,6%), акции "Ростелекома" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

ЭкономикаЦены на нефть умеренно повышаются в средуЦены на нефть умеренно повышаются в средуЧитать подробнее

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Мосбиржи" являются наиболее привлекательными на среднесрочный период, поскольку доходы биржи в ближайшее время будут расти. Нефть Brent после отката от сопротивления $36 за баррель не стала реализовывать негативный сценарий с уходом в район $30. В среду торги проходят в районе $35 за баррель, и многое будет зависеть от реакции рынка на статистику по запасам сырья в США. Скорее всего, результаты выйдут позитивными для "быков", но интерес представляет то, хватит ли у них сил хотя бы попробовать на прочность отметку $36 за баррель, считает Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, цены на нефть существенно выросли за последние три недели, причем стоимость обеих марок в понедельник впервые за более чем месяц поднялась выше $30 за баррель, что было поддержано массовым сокращением добычи и признаками улучшения спроса. Инвесторы удивлены тем, как быстро цены на нефть пришли в норму за последний месяц. Существует вероятность того, что цены останутся на этих уровнях в следующем месяце или, возможно, будут немного выше, если запасы сократятся.

Инвесторы надеются, что экономика и корпоративные прибыли начнут восстанавливаться после пандемии, поскольку страны по всему миру постепенно открываются. Тем не менее, по-прежнему существует обеспокоенность по поводу того, что ослабление карантина и возобновление деятельности предприятий могут привести к еще одному всплеску заражений. В среду актуальным коридором для колебаний индекса МосБиржи выступает область 2720-2750 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, накануне в США рынок просел, поскольку инвесторов насторожила информация, позволяющая усомниться в успешности проведенных компанией Moderna испытаний вакцины от коронавируса. Ожидавшиеся многими выступления представителей ФРС и Минфина США дали участникам рынка очень мало новой информации к размышлению.

Тем временем, в СМИ появились сообщения, что правительство РФ почти завершило подготовку нового, более масштабного плана по борьбе с последствиями коронавирусной пандемии. В частности, в "Коммерсанте" отмечают, что возможна временная "заморозка" бюджетного правила, а совокупный объем мер бюджетного стимулирования может достичь 10% ВВП. По сообщениям "Интерфакса", план предусматривает, что наиболее жесткие экономические последствия кризиса не удастся преодолеть до второго квартала 2021 года, а полная отмена эпидемических ограничений во всех регионах может произойти в четвертом квартале 2020 года. По некоторым данным, этот план может быть представлен уже в пятницу, раньше срока, установленного президентом Владимиром Путиным (1 июня).

Участники российского и прочих рынков, зависящих от цен на нефть, ожидают в среду еженедельную статистику Управления энергетической информации (EIA) США по товарным запасам углеводородов. Консенсус-прогноз предполагает увеличение запасов нефти на 2,0 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 3,0 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,0 млн баррелей, отмечает Эйксон.

В США индексы накануне завершили торги снижением на 0,5-1,6% после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании Moderna Inc. о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

В понедельник Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

В ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), однако возобновила попытки роста Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,2-0,6%, CAC 40 отыграл утреннее снижение) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,1%).

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%. Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть днем в среду возобновила рост, цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $35,06 за баррель (+1,2% и -0,5% во вторник), июльская цена WTI - $32,08 за баррель (+0,4% и +1% накануне).

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+8,3%), АДР Qiwi (+6%), акции "Детского мира" (+5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+5,1%), ГДР TCS (+4,2%), "префы" "Ленэнерго" (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-2,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 47,646 млрд рублей (из них 9,023 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

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