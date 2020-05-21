"Черный апрель" обрушил выпуск легковых машин в РФ на 79,2%

Машины Lada Vesta Cross в дилерском центре в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в апреле 2020 года на фоне ограничительных мер против коронавируса обвалилось в пять раз (на 79,2%) к тому же месяцу прошлого года, до символических 30 тысяч штук. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Таким образом, едва не был достигнут антирекорд августа 2009 г. Тогда в стране было выпущено всего 19 тыс. легковых машин, а Росстат фиксировал снижение к августу 2008 г. на 85%.

По итогам января-апреля 2020 г. падение производства легковых автомобилей разогналось из-за апреля почти вдвое - до 33,5% по сравнению с тем же периодом 2019 г., за четыре месяца выпущено всего 353 тыс. автомобилей.

Выпуск грузовых автомобилей в апреле 2020 г. упал на 36,5%, до 8,7 тыс. шт. Этот показатель стал рекордно низким с февраля 2015 г., когда в РФ произвели 8,3 тыс. машин (снижение к уровню 2014 г. составило тогда 47,2%). По итогам января-апреля 2020 г. производство грузовых автомобилей снизилось на 16,7%, до 36,4 тыс. шт.

Производство автобусов с допустимой максимальной массой свыше 5 тонн в апреле 2020 г. выросло на 14,9% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до 1,4 тыс. шт. "Это связано с выполнением ранее заключенных контрактов на обновление существующего парка городского и междугороднего транспорта, а также строительством новых микрорайонов и расширением сети маршрутов", - говорится в комментарии пресс-службы ведомства. Показатель января-апреля 2020 г. достиг 4,6 тыс. единиц (+19,5%).

Двигателей внутреннего сгорания для автомобилей по итогам января-апреля 2020 г. было выпущено 85,3 тыс. шт. (-20,3%). При этом в апреле 2020 г. производство рухнуло на 51,3% к уровню апреля 2019 г., до 15,1 тыс. шт.

Производство автомобильных кузовов в апреле 2020 г. практически встало, сократившись к тому же месяцу прошлого года на 92,5%, до символических 2 тыс. шт. При этом в январе-апреле 2020 г. падение к прошлому году составило 91,5% - за этот период выпущено всего 7,7 тыс. шт.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ"; СП с Ford, Mazda и Isuzu), калининградский "Автотор", ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге).