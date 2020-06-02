Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае замедлили падение по сравнению с "черным апрелем"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в мае замедлили двузначное падение по сравнению с апрелем, обвалившись уже не на 70%, а на 42% к прошлому году, до 16,663 тысяч штук, следует из сообщения АО "АвтоВАЗ".

Таким образом, в январе-мае 2020 г. в РФ реализовано всего 110 375 автомобилей Lada (-23% к 2019 г.).

Как отмечается в сообщении "АвтоВАЗа", указанный результат майских продаж, в который включены продажи Niva (1 083 шт.) был на 65,7% лучше апрельского. Компания напоминает, что май в РФ был вторым подряд месяцем действия масштабных ограничительных мер против распространения коронавируса.

"Мы наблюдаем положительную динамику продаж и надеемся, что эта тенденция продолжится на фоне дальнейшего ослабления эпидемиологических ограничений. С 1 июня более 300 официальных дилеров Lada возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требованиями для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Поддержку продажам должны оказать и эффективные государственные меры стимулирования спроса, которые с 1 июня были усилены дополнительными программами", - сказал процитированный в сообщении исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.

На первом месте по итогам продаж мая остается модель Granta (5 726 автомобилей), на втором - Vesta (4 475 машин). Третье место осталось за пассажирскими версиями семейства Largus c результатом 1 981 автомобилей.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года - Datsun, производство которого в РФ будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.