В Минэкономразвития допустили долгое сохранение слабой динамики промпроизводства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает постепенного восстановления обрабатывающей промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в экономике. Это следует из доклада министерства "О динамике промышленного производства".

Как сообщалось, промышленное производство в апреле 2020 года снизилось на 6,6% в годовом выражении после роста на 0,3% в марте. Снижение оказалось максимальным с октября 2009 года, но лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали двузначное падение промышленности в апреле из-за нерабочих дней.

"Основным фактором снижения выпуска в промышленности стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран - торговых партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения", - говорится в обзоре.

"В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного времени", - прогнозируют в министерстве.

В Минэкономразвития отмечают, что "динамика промышленного производства в апреле оказалась лучше ожиданий", а "масштаб спада в промышленности (в России. - ИФ.) был меньше, чем в других развитых и развивающихся странах в период действия карантинных ограничений". "Так, спад промышленного производства в США в апреле составил 15,0% г/г, в Германии в марте - 11,6% г/г, в Китае в январе-феврале -13,5% г/г.", - говорится в обзоре.

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла обрабатывающая промышленность (минус 10,0% г/г после роста на 2,6% г/г в марте). "Падение в обрабатывающей промышленности стало следствием как прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей", - отмечают в Минэкономразвития.

"Наиболее значительный спад наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. Двузначные годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла (таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении. Кроме того, в апреле увеличилось производство товаров медицинского назначения", - говорится в обзоре.

Добыча полезных ископаемых, в которой велика доля непрерывных производств, в апреле показала умеренное снижение на 3,2% г/г (после минус 1,7% г/г в марте).

"В условиях отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам заседания 6 марта добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа увеличилась в апреле на 0,6% г/г (после отрицательной годовой динамики на протяжении 7 месяцев подряд, кроме февраля, когда показатель вырос за счет дополнительного календарного дня). Вместе с тем в других отраслях топливно-энергетического комплекса выпуск продолжил снижение под влиянием слабого внешнего спроса и снижения энергопотребления в России в период карантинных ограничений. Так, добыча природного газа и газового конденсата в апреле снизилась на 9,7 % г/г, падение добычи угля составило 6,9% г/г.", - описывает министерство ситуацию в апреле в добыче.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг отмечал, что сомнение в качестве данных в текущих нестандартных условиях: "Мы до конца не понимаем степень, скажем так, доверия к апрельским данным".

"Мы сталкиваемся с проблемами со сбором информации по итогам апреля. Уже сталкиваемся, и я думаю, еще какое-то время будем сталкиваться. Сами понимаете, предприятия были закрыты, и вопрос: кто отчитывается? Те, кто работал? А отчитываются те, кто не работал?", - прокомментировал министр апрельские данные Росстата по промпроизводству.

"Тут не вопрос доверия или недоверия (к информации. - ИФ.), но мы понимаем, что она, возможно, не до конца отражает ситуацию в действующей системе. Но я думаю, что мы эти проблемы все-таки за месяц переживем, и информация по маю уже будет более стабильной, и главное - придет вовремя, мы же сейчас все с задержкой получаем", - резюмировал Решетников.

Минэкономразвития в четверг представило новый макропрогноз на 2020-2023 годы, в котором спад промпроизводства в 2020 году ожидается на 5,4%, затем рост на 3,3-3,4% в год в 2021-2023 годах.