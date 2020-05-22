Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

В Минэкономразвития допустили долгое сохранение слабой динамики промпроизводства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает постепенного восстановления обрабатывающей промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в экономике. Это следует из доклада министерства "О динамике промышленного производства".

Экономический кризис

Как сообщалось, промышленное производство в апреле 2020 года снизилось на 6,6% в годовом выражении после роста на 0,3% в марте. Снижение оказалось максимальным с октября 2009 года, но лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали двузначное падение промышленности в апреле из-за нерабочих дней.

"Основным фактором снижения выпуска в промышленности стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран - торговых партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения", - говорится в обзоре.

"В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного времени", - прогнозируют в министерстве.

В Минэкономразвития отмечают, что "динамика промышленного производства в апреле оказалась лучше ожиданий", а "масштаб спада в промышленности (в России. - ИФ.) был меньше, чем в других развитых и развивающихся странах в период действия карантинных ограничений". "Так, спад промышленного производства в США в апреле составил 15,0% г/г, в Германии в марте - 11,6% г/г, в Китае в январе-феврале -13,5% г/г.", - говорится в обзоре.

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла обрабатывающая промышленность (минус 10,0% г/г после роста на 2,6% г/г в марте). "Падение в обрабатывающей промышленности стало следствием как прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей", - отмечают в Минэкономразвития.

"Наиболее значительный спад наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. Двузначные годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла (таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении. Кроме того, в апреле увеличилось производство товаров медицинского назначения", - говорится в обзоре.

Добыча полезных ископаемых, в которой велика доля непрерывных производств, в апреле показала умеренное снижение на 3,2% г/г (после минус 1,7% г/г в марте).

"В условиях отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам заседания 6 марта добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа увеличилась в апреле на 0,6% г/г (после отрицательной годовой динамики на протяжении 7 месяцев подряд, кроме февраля, когда показатель вырос за счет дополнительного календарного дня). Вместе с тем в других отраслях топливно-энергетического комплекса выпуск продолжил снижение под влиянием слабого внешнего спроса и снижения энергопотребления в России в период карантинных ограничений. Так, добыча природного газа и газового конденсата в апреле снизилась на 9,7 % г/г, падение добычи угля составило 6,9% г/г.", - описывает министерство ситуацию в апреле в добыче.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг отмечал, что сомнение в качестве данных в текущих нестандартных условиях: "Мы до конца не понимаем степень, скажем так, доверия к апрельским данным".

"Мы сталкиваемся с проблемами со сбором информации по итогам апреля. Уже сталкиваемся, и я думаю, еще какое-то время будем сталкиваться. Сами понимаете, предприятия были закрыты, и вопрос: кто отчитывается? Те, кто работал? А отчитываются те, кто не работал?", - прокомментировал министр апрельские данные Росстата по промпроизводству.

"Тут не вопрос доверия или недоверия (к информации. - ИФ.), но мы понимаем, что она, возможно, не до конца отражает ситуацию в действующей системе. Но я думаю, что мы эти проблемы все-таки за месяц переживем, и информация по маю уже будет более стабильной, и главное - придет вовремя, мы же сейчас все с задержкой получаем", - резюмировал Решетников.

Минэкономразвития в четверг представило новый макропрогноз на 2020-2023 годы, в котором спад промпроизводства в 2020 году ожидается на 5,4%, затем рост на 3,3-3,4% в год в 2021-2023 годах.

Минэкономразвития коронавирус Максим Решетников Росстат

Новости по теме

Новости

Голикова заявила об ожидании существенного роста смертности от COVID-19 в мае

Беглов счел Петербург неготовым к смягчению коронавирусных ограничений

Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса

Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В "Инвитро" сообщили о наличии антител к коронавирусу у 14% сдавших анализ

В "Инвитро" сообщили о наличии антител к коронавирусу у 14% сдавших анализ
Пандемия коронавируса

В Госдуме назвали возможную дату открытия российских храмов для прихожан

В Госдуме назвали возможную дату открытия российских храмов для прихожан

Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках

Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах собрались провести 4 июля

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
Пандемия коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');