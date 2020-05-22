Запасливость россиян на фоне COVID-19 резко подстегнула производство консервов и гречки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, который возник в марте на фоне пандемии коронавируса, и стремление покупателей запастись ими привели к резкому росту производства такой продукции в апреле.

Как сообщает Росстат, выпуск мясных консервов составил 66,1 млн условных банок, что на 47,2% больше, чем в апреле прошлого года, и на 29,2% превышает показатель марта этого года. Производство мясной продукции для детского питания выросло соответственно на 30,4% и на 10,5%, до 2,7 млн условных банок.

Крупяные предприятия в апреле нарастили производство гречневой крупы на 49,7%, до 59,7 тыс. тонн. К марту этого года рост составил 15,9%. Выработка сахара достигла 94 тыс. тонн, что на 26,6% больше, чем в апреле 2019 года.

Массовая скупка макаронных изделий в марте подстегнула рост их производства в апреле на 36,6%, до 157,4 тыс. тонн. По сравнению с мартом этот показатель увеличился на 8,9%.

Производство рафинированного подсолнечного масла в апреле составило 247,6 тыс. тонн, что на 38,2% больше, чем год назад, и на 6,8% выше показателя марта этого года. Выработка нерафинированного подсолнечного масла в апреле по сравнению с апрелем прошлого года увеличилась на 30,8%, до 552 тыс. тонн.

Высокие показатели продемонстрировала отрасль и за четыре месяца этого года. Так, производство подсолнечного масла выросло на 22,9%, до 2,2 млн тонн, мясных консервов - на 20,9%, до 242 млн условных банок, замороженных и охлажденных полуфабрикатов - на 11%, до 1,2 млн тонн.

По данным Росстата, производство мяса (без мяса птицы) в январе-апреле этого года составило 953 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 1,6 млн тонн (на 3,1% больше), колбасных изделий - 721 тыс. тонн (на 2,9% больше), рыбной продукции - 1,5 млн тонн (на 6,4% больше), сока - 300 млн условных банок (на 4,1% больше).

На рынке молочной продукции наибольшие темпы роста в январе-апреле были отмечены в производстве сливочного масла (14%, до 89,7 тыс. тонн) и сыров (11,7%, до 178 тыс. тонн). Производство молока (кроме сырого) составило 1,8 млн тонн, что на 2,7% больше, чем годом ранее.

Масложировые предприятия в январе-апреле выпустили 150 тыс. тонн маргарина (на 1,7% больше), мукомольные - 2,9 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки (на 3,6% больше). Отрицательную динамику производства преодолели хлебопеки, увеличив выпечку хлебобулочных изделий недлительного хранения на 0,5%, до 1,8 млн тонн. Производство минеральной и питьевой воды (без сахара) выросло до 4,8 млн бутылок (0,5 литра), что на 2,7% больше, чем год назад.

В то же время кондитерские предприятия снизили выпуск сладостей на 0,4%, до 1,2 млн тонн.

Как отмечает Росстат, производство продуктов питания остается одним из драйверов роста экономики. В апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года рост составил 3,7%, в январе-апреле - 8,3%.