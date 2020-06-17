Выпуск продуктов длительного хранения в РФ в мае резко снизился

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производство в РФ некоторых продуктов длительно хранения, которые "разлетались" с полок магазинов из-за ажиотажного спроса в марте-апреле, в мае резко снизилось из-за упавшего спроса, покупатели проедают запасы.

Как сообщил Росстат во вторник, в мае по сравнению с апрелем выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции снизились на 5,4%, хотя отрасль по-прежнему остается одним из драйверов роста - по сравнению с маем прошлого года рост составил 1,5%.

Производство гречневой крупы в мае составило 29,6 тыс. тонн, что на 50,4% меньше, чем в апреле этого года, и на 11,2% меньше, чем в мае прошлого года. Это связано со снижением спроса после ажиотажных покупок в марте-апреле, пояснил Росстат. За 5 месяцев произведено 199 тыс. тонн гречки.

Производство макаронных и аналогичных мучных изделий в мае по сравнению с апрелем снизилось на 19,1%, до 126,97 тыс. тонн. По сравнению с маем прошлого года рост составил 21,1%.

Консервные предприятия выпустили в мае 60,1 млн условных банок (муб) мясных консервов, что на 6,8% меньше, чем в апреле. Но по сравнению с маем прошлого года производство выросло на 59,6%. Выпуск мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы, по сравнению с маем прошлого года вырос на 46,6%, до 1,9 тыс. тонн.

В то же время производители консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов продолжают наращивать производство. В мае по сравнению с апрелем оно выросло в 2,1 раза, до 3,79 муб. По сравнению с маем прошлого года рост составил 11,6 раза.

Сахарные предприятия в мае по сравнению с апрелем нарастили производство на 40,4%, до 131,9 тыс. тонн. По сравнению с маем прошлого года выработка сахара увеличилась в 3,4 раза.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и др. произведено на 0,3% больше, чем в апреле, и на 11,2% больше, чем в мае 2019 года. На первом месте по объёмам производства - парная, остывшая или охлажденная свинина. Ее производство в мае составило 229,9 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем в апреле, и на 12% выше показателя мая 2019 года. Охлажденного мяса птицы произведено 278,99 тыс. тонн. Это на 5,1% больше показателя апреля и на 7,7% больше, чем в мае 2019 года. Производство говядины и телятины в мае по сравнению с апрелем снизилось на 1,9%, до 18,64 тыс. тонн, по сравнению с маем прошлого года выросло на 2,9%.

Мясных полуфабрикатов в мае произведено на 4,1% больше, чем в апреле, по сравнению с маем 2019 года рост составил 4,8%. Производство рафинированного подсолнечного масла в мае по сравнению с маем 2019 года выросло на 22,4%, до 212,3 тыс. тонн, нерафинированного - на 21%, до 551,1 тыс. тонн.

Молокоперерабатывающие предприятия в мае выпустили 26,1 тыс. тонн сливочного масла, что на 8,2% больше, чем в апреле, и на 8,3% больше показателя мая 2019 года. Производство сыров составило 47,14 тыс. тонн (на 9,3% больше, чем в апреле, и на 2,6% больше, чем в мае 2019 года, творога - 42,3 тыс. тонн (на 1,5% и 7,5% больше соответственно), сметаны - 46,78 тыс. тонн (на 2,2% и 6,9% больше соответственно).