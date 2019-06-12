Глава архангельского нацпарка обратила внимание Путина на попытки приравнять охоту к туризму

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лауреат госпремии РФ, директор Национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на попытки законодательно приравнять охоту к экологическому туризму.

Президент РФ в среду вручил Шатковской госпремию за сохранение историко-культурного и природного наследия России.

"Вызывают большое опасение попытки считать охотничий туризм частью экологического туризма на охраняемых территориях. Притравочные станции, вольерная охота ничего общего не имеют с милосердием и гуманизмом. Нужно помнить о том, что все живое тоже имеет право на жизнь, и Бог смотрит на нас глазами стариков, детей и беззащитных животных", - сказала Шатковская на церемонии вручения госпремий в Кремле.

"К сожалению, в последние годы появляются запреты и ограничения, вносимые в ряд федеральных законов и ничего общего не имеющие с охраной природы, которые лишают местных жителей права на традиционные виды природопользования", - сказала директор национального парка "Кенозерский".

В среду, 12 июня, в День России президент Владимир Путин в Кремле вручает государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Государственная премия Российской Федерации - ежегодная, она вручается президентом с 1992 года. Сумма премии составляет 5 млн рублей. Указом президента размер госпремии, которая будет присуждаться с 2020 года, увеличен вдвое - до 10 млн рублей.