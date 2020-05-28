РЖД с 29 мая отменят "коронавирусную" схему рассадки пассажиров

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 29 мая отменят размещение пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции и уже возобновили продажу билетов по обычной схеме, сообщили в пресс-службе компании. Речь идет о рейсах отправлением после 28 мая.

Это решение принято в соответствии с временными рекомендациями Минтранса, согласованными с Роспотребнадзором.

В начале апреля РЖД начали продавать билеты в поезда дальнего следования и пригородные электрички с учетом рассадки пасажиров в соответствии с требованиями социального дистанцирования. Ее действие продлили до 28 мая.

В частности, в купе продавали два билета вместо четырех, а в других вагоных пассажиров должны были размещать так, чтобы между ними был хотя бы один метр.

Из-за карантинных ограничений снизился спрос на поездки, так что РЖД были вынуждены отменять многие рейсы. В середине апреля компания заявила о снижении пассажиропотока на 80%.