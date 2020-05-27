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Выходец из группы "Мегаполис" Вячеслав Султанов возглавит "Дикси"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором группы компаний "Дикси" будет назначен Вячеслав Султанов, сообщил ритейлер.

Он вступит в новую должность 28 мая.

В должности главного исполнительного директора Султанов сменит Игоря Плетнева, который принял решение покинуть "Дикси".

С 1999 года Султанов работает на руководящих позициях в группе компаний "Меркурий". В настоящее время он входит в совет директоров дистрибьютора "Мегаполис" (входит в группу "Меркурий"), является вице-президентом по коммерции, членом комитета по аудиту, комитета по стратегическому планированию, комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике при совете директоров компании. У "Дикси" и "Мегаполиса" общие бенефициары - Игорь Кесаев и Сергей Кациев.

Плетнев, который ранее работал в X5 Retail Group, возглавлял "Дикси" менее года - он был назначен CEO компании в октябре 2019 года. Под его руководством была проведена структурная реформа в компании, открыты дискаунтеры "Дикси" нового формата, запущена собственная служба доставки и партнерство с сервисами "СберМаркет", "Яндекс.Такси", маркетплейсом Ozon.

"Совместно с коллегами мы продолжим реализацию стратегии компании и обеспечим рост капитализации и чистой прибыли", - заявил Султанов (его слова приводятся в сообщении "Дикси").

Группа "Дикси" управляет одноименной сетью магазинов "у дома", а также супермаркетами "Виктория", компактными гипермаркетами "Минимарт" и "Мегамарт". На конец июня прошлого года у группы было 2 666 магазинов, включая 2 508 магазинов "у дома" "Дикси". Выручка ритейлера за первое полугодие 2019 года выросла на 5,8%, до 155,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2,187 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 235 млн рублей в первом полугодии 2018 года.

В сентябре 2019 года владельцы ритейлеров "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" закрыли сделку по объединению сетей. Холдинговая компания нового ритейлера - "ДКБР Мега Ритейл групп лимитед". Совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у основателя "Красного и белого" Сергея Студенникова. Ритейлер стал третьим по выручке на российском рынке, опередив "Ленту".

Дикси Вячеслав Султанов

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