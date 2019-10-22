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Группу "Дикси" возглавил выходец из X5 Retail Group

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором группы компаний "Дикси" стал Игорь Плетнев, который ранее восемь работал в X5 Retail Group. Об этом сообщила пресс-служба "Дикси".

Плетнев пообещал провести в компании "масштабные изменения" в интересах покупателей: сократить операционные затраты, повысить клиентский сервис, улучшить ассортимент и доступность товаров в магазинах.

С 2011 по сентябрь 2019 года Плетнев работал в X5, где занимал должности директора по управлению филиалами и органическому развитию, операционного директора сети "Пятерочка", директора по развитию "Пятерочки" и директора по развитию стратегических бизнесов группы X5. Под его руководством было открыто более 10 тысяч магазинов и запущена с нуля технологическая платформа почтовых сервисов Five Post.

За время работы в X5 Плетнев обязался не переходить к конкурентам в течение полугода после увольнения. Его переход в "Дикси" был урегулирован отдельным соглашением, детали которого не раскрываются.

В сентябре владельцы ритейлеров "Дикси", "Бристоль" и "Красного и белого" объединили сети. Совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили в новой компании 51%, остальное принадлежит основателю "Красного и белого" Сергею Студенникову.

X5 Retail Group Дикси Игорь Плетнев Красное и Белое Бристоль

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