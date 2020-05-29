Газопровод "Ямал-Европа" второй день продолжил качать газ по реверсу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" второй день подряд продолжает работать в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.

Газопровод перешел в физический реверс с утра четверга из-за того, что не было заявок на транспортировку газа с востока на запад. Также не было возможности удовлетворять заявки на поставку газа с запада за счет "виртуального реверса" - то есть отбора газа из "большого" потока газпромовского газа с востока.

Как показывают данные аукционной платформы GSA Platform польского газотранспортного оператора Gaz System, на газовые сутки пятницы (с 6 утра 29 до 6 утра 30 мая, разница с Москвой минус один час) не было подано заявок на бронирование мощностей трубы, так же, как и на четверг.

В первый час новых газовых суток газ по-прежнему идет только из Германии в Польшу, подтверждают оперативные данные Gascade.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы с прошлых выходных. Gaz-System уже отметила, что "значительное снижение бронирования мощностей" ожидается вплоть до 31 мая. Тем не менее, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%. 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).