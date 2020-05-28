Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" на четверг (с утра 28 по утро 29 мая) не были забронированы грузоотправителями в ходе прошедших в среду днем и минувшей ночью аукционных процедур, свидетельствуют данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System - GSA Platform.

Германский газотранспортный оператор в своих данных подтверждает: реноминация (оперативная уточненная заявка) на прием газа на границе с Польшей на новый день равна нулю, а физический поток газа прекратился еще в интервале с 06:00-07:00 (07:00-08:00 по Москве).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере был выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет - отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (физический поток газа из Польши в Германию был и того меньше); на вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки. Gaz-System уже выразил осведомленность, что "значительное снижение бронирования мощностей" ожидается вплоть до 31 мая.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).

Накануне, 27 мая, сообщалось, что спотовая цена газа на торговых площадках Европы отскочила от исторического минимума пятницы примерно на треть после значительного сокращения (практически до нуля) потока газа из России по "Ямалу-Европе".