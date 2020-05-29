Банки вошли в кризис с низкорисковым портфелем кредитов МСП, но с возросшей долей микробизнеса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Микрокомпании уже в конце первого квартала, то есть еще до введения карантинных ограничений, столкнулись с ростом процентных ставок по кредитам и ужесточением условий кредитования, свидетельствует совместное исследование "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ) и "СПАРК-Интерфакс".

В целом Индекс качества кредитного портфеля МСП, рассчитываемый в рамках исследования, по итогам первого квартала 2020 года был стабилен. По сегменту микропредприятий за 2019 год он даже улучшился на фоне опережающего роста выдач новых займов микрокомпаниям.

Индекс фиксирует на каждую отчетную дату долю компаний малого и среднего бизнеса, имеющих просрочку 30 и более дней в течение 6 месяцев до указанной даты. Чем меньший процент компаний допускают просрочку, тем выше качество совокупного портфеля и лучше "здоровье" кредитного рынка.

Значение индекса составило в первом квартале 11,1% для микрокомпаний, для малых и средних компаний - 5,7% и 4,4% соответственно. Значение индекса год назад составляло 17,5%, 6,2% и 4,2% (для микро-, малого и среднего бизнеса соответственно). Максимальные показатели индекс демонстрировал в начале 2016 года, когда его значение для микрокомпаний достигало, например, 27,9%.

На микрокомпании пришлось почти 40% выдач займов за весь 2019 год, тогда как в 2017 году микрокомпании обеспечили всего 25% выдач, в 2018 году - 35%. В первом квартале 2020 года доля микрокомпаний в общем объеме новых займов еще подросла и составила 41,4%. Как результат - доля займов микробизнесу в текущем портфеле составляет высокие 46,5%.

Значение этого показателя в том, что микрокомпании наиболее подвержены влиянию кризисных факторов. В силу этого в трудных для российской экономики 2014-2015 годах доля этих компаний в кредитном портфеле МСП снижалась более чем на 10 процентных пунктов (с 55% до 42%). Аналогичного снижения можно ожидать и сейчас: банки уже начали сворачивать программы кредитования, начиная с самых массовых и автоматизированных экспресс-программ кредитования малого бизнеса.

На этом фоне в первом квартале 2020 года средние ставки по займам для микрокомпаний выросли до 17% годовых (рост на 1 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2019 года). По малому и среднему бизнесу средние ставки составляли при этом менее 10% годовых и даже несколько снизились по сравнению с четвертым кварталом. Таким образом, разница в средних ставках между микрокомпаниями и малым/средним бизнесом увеличилась.

Традиционно в сложные времена компании стараются кредитоваться на как можно больший срок, чтобы уменьшить размер платежей, выпадающий на ближайшие месяцы. В первом квартале 2020 года микрокомпаниям удалось увеличить средний срок кредита до 27 месяцев против 23 месяцев в 2019 году.

Как отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович, "по рынку кредитования малого и среднего бизнеса публикуется очень мало аналитики, что иногда приводит к искаженному восприятию рынка. Данные бюро в комбинации с данными системы СПАРК, на основании которых рассчитывается "Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ", дали нам возможность анализировать весь комплекс индикаторов, в том числе лучше оценить показатели риска".

"Так, например, кредитование МСП считается высокорисковым, но при этом по стандартным индикаторам уровня дефолта малый бизнес выглядит лучше, чем рынок кредитования физических лиц: потери при кредитовании не превышали в первом квартале 1,5-2% для микропредприятий и составляют менее 1% для малых и средних компаний. Это исторически самый низкий показатель дефолта", - отметил он.

По словам исполнительного директора Группы "Интерфакс" Владимира Герасимова, "мартовский индекс кредитного качества является важной точкой, от которой мы будем вести отсчет при отслеживании дальнейших изменений на кредитном рынке в условиях кризиса. Метрики системы СПАРК, такие как показатели платежной дисциплины компаний, уже в марте начали показывать негативный тренд. Характерно, что первыми стали задерживать оплату счетов именно компании малого и микробизнеса. Доля "плохих плательщиков", допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла в этом сегменте в первом квартале на 1,6 процентного пункта - до 5,3% по сравнению с периодом годичной давности".

Полный текст отчета со всеми показателями размещен по ссылке: https://bs.bki-okb.ru/stat

Аналитический сервис "Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ" разработан Группой "Интерфакс" и "Объединенным кредитным бюро" для оценки кредитных рисков компаний и повышения доступности банковского финансирования для малого и среднего бизнеса. Сервис использует накопленные ОКБ кредитные истории юридических и физических лиц (учредителей и руководителей компаний), а также комплексную информацию "СПАРК-Интерфакс". Агрегированная оценка кредитного риска "Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ" базируется на максимально полном наборе данных о бизнесе и методике, разработанной аналитиками ОКБ и "Интерфакса". Сервис также предусматривает разработку кастомизированных моделей оценки кредитного рейтинга компании-заемщика по запросу банков.

Система "СПАРК-Интерфакс" - отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК, с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

"Объединенное кредитное бюро" - одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа "Интерфакс". Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера - от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 420 млн кредитных историй.