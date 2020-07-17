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ЦБ связал резкий рост "просрочки" в корпоративном портфеле со "доковидными" проблемами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем просроченной задолженности корпоративных заемщиков в июне резко вырос - на 1,9%, или на 53 млрд рублей, что гораздо выше среднего прироста в 2019 году (около 0,4%), говорится в обзоре Банка России "О развитии банковского сектора".

"Это главным образом связано со старыми legacy кредитами, а не влиянием пандемии", - объяснил регулятор.

Просроченная задолженность в розничном кредитном портфеле в июне увеличилась незначительно - всего на 8 млрд рублей (+0,9%), особенно с учетом существенного роста в мае на 25 млрд рублей. Ее доля не изменилась и составила 4,7%.

Данные по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества), по мнению ЦБ, более наглядны, но за июнь они выйдут позднее. В мае в корпоративном портфеле этот показатель умеренно увеличился - до 11,2% с 10,9%, в розничном - до 7,7% с 7,4%.

ЦБ подчеркивает, что в результате проведения реструктуризации кредитов показатели их качества ухудшаются умеренными темпами.

Спрос заемщиков на предоставление реструктуризаций на фоне постепенной нормализации экономической ситуации сокращается. В июне объем реструктурированных кредитов МСП снизился до 112 млрд рублей с 314 млрд рублей в мае, кредитов населению - до 146 млрд рублей с около 188 млрд рублей в мае. По реструктуризациям крупных компаний данные менее полные, но видна похожая, хоть и менее выраженная динамика, подчеркивает ЦБ.

Банк России пока не может точно сказать, какая именно доля реструктурированных кредитов в дальнейшем может перейти в проблемную зону. Регулятор ожидает, что все же большая часть реструктурированных кредитов вернется к нормальному графику обслуживания.

"Что касается доли, большая неопределенность сохраняется в отношении реструктурированных кредитов, относительно их качества, то есть они не проблемные, а они неопределенного качества на сегодняшний момент. Все будет зависеть от того, во-первых, как будет ситуация развиваться. Но у нас, честно говоря, надежда, что значительный объем вернется к нормальному исполнению обязательств и поэтому большого досоздания резервов не потребуется", - сообщил журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Опять же есть много неопределенности: будет ли вторая волна, не будет ее, (пока базовый сценарий у нас, что нет), но тут трудно предполагать что-то, как показал этот год. Точных оценок мы здесь не даем, мы просто здесь обрисовали некий общий диапазон возможностей. Но при этом, сами рассчитываем, без какой-то точной цифры на то, что все-таки большая часть не будет проблемной и реструктуризация окажет необходимый терапевтический эффект", - заявил он.

Данилов отметил, что банки реструктурируют кредиты больше в рамках собственных программ и оценивают потенциальные возможности клиентов обслуживать долг. "Банки подстраиваются и делают так, чтобы видеть какой-то поток платежей от клиентов, и поэтому в этом смысле они уже в какой-то степени протестированы на способность осуществлять платежи хотя бы в таком объеме, исходя из этого нового графика. Если бы это было не так, то мы бы увидели сейчас выход более существенный на просрочку", - добавил глава департамента ЦБ.

Банк России коронавирус Александр Данилов

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