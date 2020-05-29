Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов - эта лакмусовая бумажка жизни страны - оживает вслед за послаблениями режима самоизоляции. Увеличились объемы перевозок, все больше людей выезжают на своих машинах, спрос на топливо восстанавливается. Впереди лето, сезон высокого, насколько это возможно в период пандемии, потребления топлива.

Но возвращаться к обычной жизни приходится после схватки с коронавирусом, а она нанесла раны всем отраслям экономики. Свои потери несет и топливный рынок. Условия работы на нем изменились, адаптация проходит непросто, тревожное состояние приводит к тому, что рынок нефтепродуктов снова трясет. И если в секторе дизельного топлива в целом удается "держать строй", то в случае с бензином складывается драматичная ситуация.

Прямо вверх

Врачи говорят, что один из ключевых признаков нездоровья - повышение температуры. С нефтепродуктами сейчас именно так.

Биржевые цены на бензины, которые ожидаемо рухнули на падении спроса в марте и первой половине апреля, во второй части апреля начали отыгрывать снижение. К настоящему моменту они растут уже 6 недель подряд. За полтора месяца рост составил 35-40%. Возникает вопрос: спрос на бензины есть, а предложение его не удовлетворяет? Но в России достаточно перерабатывающих мощностей, дефицита нефтепродуктов в принципе не может быть, сходятся во мнении эксперты топливного рынка.

"Спрос будет расти - по мере смягчения и до полного снятия карантинных ограничений. Он, конечно, не достигнет прошлогодних показатели потребления, но оживление уже существенное, о чем свидетельствует безостановочный рост оптовых цен на биржевых торгах. Вопросов относительно возможности нефтяников обеспечить будущий спрос не должно возникать. Мощности отечественной нефтепереработки с избытком перекрывают внутренний спрос", - сказал отраслевой аналитик Виктор Костюков.

По его словам, безостановочный рост биржевых цен имеет внутреннюю логику: "Сначала из-за резкого падения спроса на топливо оптовые цены обрушились, вследствие чего образовалась неестественная диспропорция между наценками в оптовом и в розничным звеньях. Маржа АЗС увеличилась до 50%. Когда снизился объем производства и сократилась реализация топлива на бирже, маржа вернулась к среднестатистическим показателям 12-15%".

Зато на продолжающемся росте биржевых цен маржа АЗС становится все меньше и меньше. Сейчас она уже на границе рентабельности. Автозаправки, чтобы получать прибыль, могут начать повышать цены, считают некоторые собеседники агентства. Официальная статистика пока не видит роста розничных цен, но источники на рынке сообщают, что в ряде регионов уже началось повышение стоимости на стеллах.

"Ситуацию на рынке усугубляет то, что во многих регионах маржинальный доход АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина Аи-92 снизился до критического уровня. До того, на котором обычно начинается рост розничных цен", - отметил один из представителей рынка.

"Цены на АСЗ начали расти точечно в отдельных субъектах. Видим повышение стоимости на заправках в Москве и в Московской области. Есть все предпосылки к дальнейшему росту, поскольку маржа АЗС резко сократилась. Чтобы получать прибыль, владельцам заправок придется увеличивать цены - не критично, конечно, в пределы инфляции уложатся. Тем более, что возможности есть, с начала этого года цены на заправках практически не росли", - добавляет другой.

Заклятый демпфер

Костюков отмечает, что продажи нефтепродуктов крупным и мелким оптом являются прибыльным бизнесом, а нефтяным компаниям "необходимо собрать с рынка сумму, достаточную для выплат в бюджет по демпферу".

Как известно, с 1 января 2019 г. в рамках налогового маневра в России введен отрицательный акциз на перерабатываемую нефть - он выплачивается правительством РФ нефтеперерабатывающим заводам. Формула отрицательного акциза также включает демпфирующую надбавку для бензина и дизельного топлива, которые продаются в России. Выплачивая нефтяникам обратный акциз на нефть и демпфер по нефтепродуктам, российские власти в период высоких цен на нефть стимулировали компании поставлять нефтепродукты на отечественный рынок.

В марте мировая конъюнктура сложилась так, что российские НПЗ вместо получения налогового вычета по акцизу на нефть вынуждены стали сами платить в федеральный бюджет. Демпфер для нефтепродуктов превратился в дополнительный налог, который нефтяники тоже вынуждены вносить в бюджет РФ. И суммы, которые нефтяные компании перечисляли в казну страны, росли от месяца к месяцу.

Исполнительный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова считает, что основной причиной роста оптовых цен, включая биржевые, является отрицательный демпфер.

"Последние три месяца на фоне падения мировых цен на нефть НПЗ платят в бюджет демпфирующую компоненту, первоначально введённую как компенсацию нефтепереработчикам. Демпфирующая компонента для бензина и дизельного топлива осталась отрицательной в апреле, вследствие чего российские нефтяные компании продолжат делать отчисления в бюджет. В апреле демпфер для бензина снизился до -18,8 тыс. рублей за тонну, тогда как в марте демпфер для бензина составлял -12,6 тыс. рублей за тонну, еще в феврале он составлял -1,9 тыс. рублей за тонну. Демпфер для дизельного топлива сократился с февральского -1,96 тыс. рублей за тонну до -6,95 тыс. рублей за тонну в марте и -12,33 тыс. рублей за тонну в апреле 2020 года", - констатирует Сафонова.

Две новых вводных

Чтобы в кризисные времена поддержать отечественного производителя, в мае правительство утвердило для топливного рынка две новые вводные: временное снижение нормативов биржевых продаж, а также и временный запрет импорта нефтепродуктов.

По мнению экспертов, сейчас оба этих фактора вносят свою ленту в волатильность на топливном рынке. Объемы производства нефтепродуктов и так упали, на этом фоне сокращение биржевых нормативов только усугубляет ситуацию с поставками на внутренний рынок. Как и мораторий на импорт, когда российские производители не могли удовлетворять спрос, белорусские коллеги выгружали бензины в Россию, снимая напряжение в биржевых стаканах.

"Оба решения во многом поспособствовали тому скачку биржевых и мелкооптовых цен на нефтепродукты, который мы наблюдаем. Запрет импорта вообще контрпродуктивная мера, которая лишь усиливает нехватку бензина на внутреннем рынке. При этом теоретический запрет ввоза бензина мало поможет отечественному рынку, потому что производители могут экспортировать сырье для производства бензина и его компоненты", - говорит генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.

Однако, есть и другие мнения. Консультант "Выгон консалтинг" Евгений Тыртов считает, что, несмотря на запрет импорта, дефицита в моторном топливе не ожидается. "На внутреннем рынке сохраняется пониженный уровень спроса, потенциал предложения значительно превышает потребности рынка, а производители накопили значительные запасы топлива. Кроме того, при текущих котировках в среднем внутренний рынок остается выгоднее экспорта, несмотря на сохранение величины демпфера в мае на достаточно высоком уровне около 10-11 руб. на литр бензина и 9-10 руб. на литр дизельного топлива".

Добавьте производства!

Представители независимого сектора топливного рынка обращают внимание на недостаточные объемы производства бензинов в РФ к концу мая.

Управляющий партнер "Петролеум трейдинг" (крупнейший частный нефтетрейдер) Максим Дьяченко говорит: "Производство в кризисные месяцы сильно упало, в этом вся проблема. Снизили его в апреле, и в мае тоже. Кризисы и раньше случались, но, чтобы подряд два месяца было падение производства, это прецедент. Есть планы по росту производства в июне, будем надеяться, что это охладит рынок. Потому что больше охлаждать нечем, даже запасы нефтепродуктов снизились до критичных уровней".

Президент Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных трейдеров) Евгений Аркуша оценивает складывающуюся ситуацию, как тревожную: "Мы видим недостаток предложения по бензинам, что приводит к росту оптовых цен. Цены на СПбМТСБ уже перешагнули максимумы этого года. И вряд ли остановятся на достигнутом пике, поскольку пока нет гарантий стабилизации рынка. Причина - в недостатке производства. Несмотря на то, что производство растет от недели к неделе, спрос повышается гораздо быстрее. При этом мы наблюдаем рост экспорта нефтепродуктов: по бензинам он сейчас составляет около 18% от объема производства. Это не характерные цифры".

"Еще один опасный сигнал - повсеместно снижение предложения в мелкооптовом звене. То есть мы фиксируем наличие проблем с товаром не только в крупном, но и в мелком опте. К тому же добавилась тенденция снижения товарных остатков бензинов до чрезвычайно низких величин, на уровне 1,3 млн тонн - поскольку топлива недостаточно, его приходится черпать из запасов. К сожалению, усилили разбалансировку рынка запоздалые решения о закрытии импорта и снижении нормативов биржевых продаж", - добавляет он.

По мнению собеседников агентства, для стабилизации ситуации необходимо, прежде всего, решить вопросы увеличения производства нефтепродуктов и снижения их экспорта. Это позволит увеличить поставки топлива на внутренний рынок и сбалансировать спрос и предложение. Некоторые участники топливного даже задаются вопросом: если власти ради поддержки производителя пошли на запрет импорта, то, может быть, в условиях недостатка предложения на внутреннем рынке есть смысл ограничить и экспорт?

Кто бы спрогнозировал

Собеседники агентства не готовы прогнозировать развитие ситуации, отмечая, что все ждут реакции регуляторов. Траекторию движения бензиновых цен можно будет предсказать в зависимости от того, предпримут ли представители власти какие-то дополнительные меры на топливном рынке или предпочтут, чтобы "рынок сам себя урегулировал".

Тыртов считает, что из-за нестабильной ситуации со спросом "возможно возникновение краткосрочных дисбалансов на внутреннем рынке". "Поэтому в ближайшее время сохранится волатильность биржевых котировок. При этом, в случае резкого роста цен на внешних рынках, изменения биржевых котировок будут сглажены демпфером. В рознице цены на моторные топлива к концу мая по сравнению с началом года практически не изменились. Сейчас отсутствуют предпосылки для роста цен на АЗС, превышающем уровень инфляции", - считает он.

Турукалов надеется, что ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов может стабилизироваться в третьей декаде июня, когда производители начнут реализовывать на бирже июльские партии топлив. "Майский баланс рынка бензина получился дефицитным из-за падения производства товара и сохранения значительных объемов его экспорта. А июньский, возможно, останется дефицитным из-за восстановления внутреннего потребления товара. Время покажет", - размышляет он.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян подчеркнул, что ведомство на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на рынке нефтепродуктов и формирующихся индикаторов, в том числе с учетом складывающейся конъюнктуры. В случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС принимает меры антимонопольного реагирования.

"В период пониженного спроса, вызванного пандемией, некоторые НПЗ нефтяных компаний встали на профилактические работы, в том числе в целях недопущения избыточного затоваривания, возникновения дополнительных издержек по указанной причине и, как следствие, остановки предприятий. Большинство из таких НПЗ уже в первых числах июня начнут осуществлять свою деятельность. По имеющимся данным объемы предложений нефтепродуктов на рынке должны возрасти и стабилизироваться в части регулярности и равномерности. Также следует отметить, что имеющиеся запасы топлива на НПЗ и нефтебазах позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка", - сказал он.

В рамках Биржевого комитета ФАС и Минэнерго даны рекомендации нефтяным компаниям по скорейшему доведению объемов производства и реализации нефтепродуктов в том числе на биржевых торгах, подчеркнул он.

"В розничном сегменте имеется достаточный запас прочности. Доходность сетей АЗС позволяет удержать цены на нынешнем уровне. Таким образом, явные предпосылки к росту цен в розничном сегменте отсутствуют. В нынешнее непростое время желательно не поддаваться панике в целях недопущения спекулятивных действий со стороны участников рынка", - сказал Ханян.