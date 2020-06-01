ЦБ Саудовской Аравии предоставит банкам $13,3 млрд для борьбы с COVID-кризисом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Saudi Arabian Monetary Authority, ЦБ Саудовской Аравии, направит 50 млрд риялов ($13,3 млрд) в банковскую систему страны для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть.

Центральный банк поддержит финансовую стабильность и расширит возможности кредитования частного сектора, говорится в его заявлении. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь банкам компенсировать и реструктурировать кредиты без дополнительных комиссий, а также поддержать занятость в частном секторе.

В марте ЦБ призвал банки внедрить программу кредитования не менее чем на полгода, чтобы помочь в поддержании уровня занятости. Об этом сообщалось в документе, направленном регулятором в банки, с котором ознакомилось агентство Bloomberg. Ранее Saudi Arabian Monetary Authority объявил о программе помощи частному бизнесу в стране объемом 50 млрд риялов.