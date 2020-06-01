Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:42Заразились
на 31.05В России 405 843+9 268В мире 6 166 946+107 929

ЦБ Саудовской Аравии предоставит банкам $13,3 млрд для борьбы с COVID-кризисом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Saudi Arabian Monetary Authority, ЦБ Саудовской Аравии, направит 50 млрд риялов ($13,3 млрд) в банковскую систему страны для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть.

Центральный банк поддержит финансовую стабильность и расширит возможности кредитования частного сектора, говорится в его заявлении. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь банкам компенсировать и реструктурировать кредиты без дополнительных комиссий, а также поддержать занятость в частном секторе.

В марте ЦБ призвал банки внедрить программу кредитования не менее чем на полгода, чтобы помочь в поддержании уровня занятости. Об этом сообщалось в документе, направленном регулятором в банки, с котором ознакомилось агентство Bloomberg. Ранее Saudi Arabian Monetary Authority объявил о программе помощи частному бизнесу в стране объемом 50 млрд риялов.

Хроника 27 января – 01 июня 2020 годаЭкономический кризис
Saudi Arabian Monetary Authority Саудовская Аравия Коронавирус

Новости

Газопровод "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя

Источники сообщили о дискуссии по переносу встречи министров ОПЕК+

Правительство 1 июня представит Путину план по восстановлению экономики

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 мая

"Аэрофлот" отдал часть самолетов под грузовые рейсы из-за пандемии

Forbes убрал из своего рейтинга миллиардеров реалити-звезду Кайли Дженнер

Forbes убрал из своего рейтинга миллиардеров реалити-звезду Кайли Дженнер

"Зенит" в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди футбольных клубов РФ

"Зенит" в 2019 году сохранил лидерство по выручке среди футбольных клубов РФ

Минск заявил, что ничего не должен "Газпрому"

Опасен ли вирус для возобновляемой энергетики. Обзор

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');