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Транзит газа через ГТС Украины за 5 месяцев снизился на 46%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-мае 2020 года составил 20 млрд кубических метров, что на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубических метров).

Согласно сообщению ООО "Оператор ГТС Украины", среднесуточный режим транзита за пять месяцев составил 132 млн куб. м, но с марта он увеличился до 150-155 млн куб. м/сутки.

По расчетам ОГТСУ, при сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет минимальным показателем за всю историю ГТС Украины.

В то же время в компании напоминают, что в соответствии с подписанным соглашением "Газпром" оплачивает забронированные мощности для транзита из РФ в 2020 году исходя из объема 65 млрд куб. м.

"Со своей стороны ОГТСУ исполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 89 млрд 585,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдавию - 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

Украина

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