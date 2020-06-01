Добыча конденсата в РФ в 2020 году впервые показала отрицательную динамику в апреле

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Производство конденсата в России, который исключен из ограничений в рамках сделки ОПЕК+, в апреле составило 2 млн 849 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" два источника со ссылкой на статистику.

Таким образом, снижение в апреле текущего года по сравнению с тем же месяцем 2019 года составило 4,3%. Первые три месяца 2020 года производство конденсата в России увеличивалось: в январе рост к тому же месяцу 2019 года составил 2,7%, в феврале среднесуточный рост составил 1,7% (в феврале текущего года был одним днем больше), в марте - 1,7%. Апрель стал первым месяцем падения добычи конденсата год к году.

В апреле нефтяные компании увеличили производство конденсата на 6% - до 11,3 тыс. т/сут, а "Газпром" снизил на 11% - до 41 тыс. т/сут. "НОВАТЭК" в апреле упал на 1,3% - до 10,8 тыс. т/сут (без учета "Арктикгаза" и "Нортгаза"), при этом производство на "Ямал СПГ" упало на 3,5% - до 3,8 тыс. т/сут.

Исходя из данных статистики, среднесуточное производство конденсата в России за четыре месяца составило 102 тыс. тонн по сравнению с 101,5 тыс. тонн годом ранее, что означает рост на 0,5%.

При этом рост наблюдается у "Роснефти" (10%) - до 7 тыс. т/сут, у "Газпром нефти" (на 21%) - до 3,4 тыс. т/сут, у "Славнефти" - (300%) - до 0,1 тыс. т/сут, у "Русснефти" (на 4%) - до 0,1 тыс. т/сут. "ЛУКОЙЛ" снизил производство конденсата за 4 мес. на 8% - до 1 тыс. т/сут, "Нефтегазхолдинг" на 16% - до 0,07 тыс.т/сут. В целом нефтяные компании нарастили производство конденсата на 11,6% - до 11,6 тыс. т/сут.

Производство конденсата у "Газпрома" снизилось на 1,6% и составило за четыре месяца 47,5 тыс. тонн в сутки (около половины от российской добычи). "НОВАТЭК" нарастил производство конденсата на 0,7% - до 11,1 тыс. т/сут.

В числе прочих производителей учитываются совместные предприятия крупнейших компаний. Так, "Арктикгаз" (СП "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти") увеличил среднесуточное производство конденсата за 4 месяца на 3,7% - до 22 тыс. тонн в сутки, "Нортгаз" (также СП "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти") - снизил добычу на 11% - до 1,4 тыс. т/сут, у "Томскнефть ВНК" (СП "Роснефти" и "Газпром нефти") она упала на 28% - до 0,35 тыс. т/сут.

Операторы соглашений о разделе продукции (СРП) увеличили добычу конденсата на 5% - до 5,8 тыс. т/сут, при этом Exxon Neftegaz Limited (оператор "Сахалин-1") увеличил производство на 20% - до 1,2 тыс. т/сут, Sakhalin Energy (оператор "Сахалин-2") вырос на 1,5% - до 4,6 тыс. т/сут.

Добыча нефти с конденсатом в апреле текущего года составила 46,406 тыс. тонн, таким образом, производство исключительно нефти составило 43,557 млн т или 1452 тыс. т/сут (10,642 млн б/с в пересчете на баррели с коэффициентом 7,33).

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом за 30 дней мая в России составила 1280,8 тыс. тонн в сутки, что меньше уровня апреля на 266,1 тыс. т или на 17,2%. Коэффициент перевода конденсата из тонн в баррели в среднем составляет 8-8,3.