Рынок акций РФ начал неделю с обновления индексом РТС мартовского максимума

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых летних торгах вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после решения США не объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга, индекс РТС поднялся в район 1250 пунктов, обновив максимум с начала марта на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2750,24 пункта (+0,6%, утром индекс превышал 2770 пунктов), индекс РТС - 1247,61 пункта (+2,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 69,45 рубля (-0,7 рубля).

К позитивным для рынка акций РФ новостям можно отнести намерения США пригласить Россию и другие страны на саммит G7, который пройдет осенью. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны, как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщил корреспондент телеканала CBS.

Саммит, как отмечает CBS, состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран. "Я переношу саммит на более поздний срок, потому что считаю, что G7 по своему составу точно отражает то, что происходит в мире", - пояснил президент США.

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+5% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (+4,9%), "АЛРОСА" (+4,6%), АФК "Система" (+2,9%), "Магнита" (+2,5%), "Татнефти" (+2% и +2,3% "префы"), "Мечела" (+1,7%), Сбербанка (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "РусАла" (+1%).

Группа "Аэрофлот" во вторник опубликует отчет за I квартал по МСФО. Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом" на основании пяти оценок инвесткомпаний и банков, "Аэрофлот" в I квартале сократил выручку более чем на 12%, до 120,8 млрд руб. Диапазон представленных оценок показателя чистого убытка компании не позволяет сформировать репрезентативный консенсус: все аналитики предсказывают отрицательный результат, но диапазон оценок для консенсуса слишком широк - от 16,8 млрд до 24,6 млрд руб.

Чистая прибыль банка ВТБ (+0,9%) за январь-апрель 2020 года выросла на 0,3% в годовом выражении - до 50,791 млрд руб. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-2,3%), "Газпрома" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций начал неделю на оптимистической ноте, однако на мировых рынках ситуация постепенно становится более напряженной. Инвесторы на неделе продолжат оценивать прогресс стран в перезапуске экономик на фоне текущих волнений на рынках, в том числе весьма напряженных отношений между США и Китаем и массовых протестов в Штатах.

Акции туристических компаний, вероятно, опять будут пользоваться спросом у инвесторов, придерживающихся спекулятивных стратегий на рынке, и как следствие, может продолжиться ралли бумаг "Аэрофлота". По-прежнему привлекательны акции горно-металлургического и энергетического секторов. Скачок цен на нефть и сильный курс рубля позитивны для бумаг нефтегазового сектора и банков соответственно, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, если для нефтяников более важным является дальнейшее восстановление котировок нефти, то для прочих экспортеров крепкий рубль, если не становится проблемой, то, как минимум, негативно сказывается на рублевой прибыли. Слабо выглядели акции "Газпрома" после прошедшего в конце прошлой недели разговора президента США Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. По сведениям осведомленных источников, глава американского государства был весьма настойчив в том, чтобы заставить Германию отказаться от "Северного потока 2" в пользу СПГ из США.

Совет директоров "Мечела" рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по обыкновенным бумагам и выплатить их лишь по привилегированным из расчета 3,48 рубля на бумагу (дата закрытия реестра предварительно назначена на 17 июля). "ФСК ЕЭС" разочаровала отчетностью, показавшей снижении прибыли по МСФО за I квартал на 28% (до 19,7 млрд рублей) при росте выручки на 2,1%.

Давление на американскую валюту оказывает ситуация с массовыми беспорядками в США. Данное обстоятельство может негативно сказаться на темпах восстановления американской экономики и побудить ФРС к дополнительным количественным стимулам.

Торги акциями в Европе были малоактивными, так как закрыты рынки Австрии, Дании, Германии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Нефть Brent протестировала $38 за баррель на фоне сообщений в СМИ о возможном переносе встречи ОПЕК+ на более ранний срок - с 9-10 июня на 4-5 июня. Главным инициатором выступает Саудовская Аравия, но источники Reuters также говорят, что предложение поддерживают почти все участники соглашения ОПЕК+. Саудовская Аравия, похоже, весьма сильно нуждается в более высоких ценах на нефть. Обнадеживают также слухи о том, что Россия готова к продлению максимальных ограничений добычи на более длительный срок. Заявлений Трампа по Гонконгу хватило, чтобы побудить Пекин к ответным экономическим действиям. В частности, Китай может приостановить закупки сои и свинины из США и расширить этот список, если Вашингтон продолжит давить по вопросу Гонконга. Естественно, что подобные слухи вызывают беспокойство по поводу возвращения торгового конфликта в ситуацию конфронтации, отмечает аналитик.

Внутренние проблемы в США пока не воспринимаются рынком в качестве долгосрочного фактора. Однако эпидемиологи предупреждают, что столь массовое скопление людей при уличных протестах может стать основой для увеличения заболеваемости COVID-19, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Аэрофлота" (81,9 рубля) в понедельник поднялись до пика с марта и пробили верхнюю границу среднесрочного "боковика" 80 руб. после сообщений о разрешении Роспотребнадзором заполнять более 50% мест в самолетах. С технической точки зрения способность устоять выше 80 руб. может позволить бумагам подняться к 85 руб.

Бумаги "Полюса" (11,4 тыс. рублей) в понедельник упали после публикации финансовых результатов за 1 квартал по МСФО, которые показали снижение скорректированной чистой прибыли и выручки на 7% и 32% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом. Во многом подобная динамика была связана с сезонными факторами. Кроме того, фьючерсы на золото в начале недели вновь опустились ниже $1750 за унцию. Акции, тем не менее, все еще сохраняют поддержку 11250 руб., что оставляет краткосрочную базу для роста.

В США индекс S&P500 консолидировался в районе 3050 пунктов, что в целом можно назвать вполне уверенной динамикой на фоне напряженности в отношениях с Китаем, а также протестов в США. Протесты, в частности, уже вынуждают таких ритейлеров, как Target и Whole Foods, ограничить работу своих магазинов.

Статистика понедельника показала рост индекса ISM в производственной сфере США в мае с 41,5 до 43,1 пункта (ожидалось 43,6 пункта), в то время как расходы на строительство в апреле упали на 2,9% (ожидалось -6,5%). Производственный сектор Китая в мае тем временем вышел на путь восстановления.

Окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в мае оказались немногим ниже прогнозов (36,6 и 39,4 пункта соответственно), что существенно не меняет картины и по-прежнему говорит о замедлении в секторе.

Нефть к вечеру вышла в минус в рамках коррекции. На рынке ждут решения нефтедобывающих стран о дате следующей онлайн-встречи. При этом уже сейчас обсуждается вариант продления текущих сокращений нефтедобычи (на 9,7 млн б/с) еще на один-три месяца, что было бы позитивно для цен. Изначально условия сделки предполагали уменьшение объемов сокращений во втором полугодии до 7,7 млн б/с.

Индекс МосБиржи остался в рамках "боковика" 2700-2800 пунктов, а долларовый РТС поднялся до максимума с 6 марта. Уверенно расти рынкам все еще сложно, а фундаментальные факторы, связанные главным образом с США и Китаем, указывают в пользу нарастающих рисков. Во вторник публикации важной статистики не ожидается, в связи с чем опасность коррекционных продаж также возрастет. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2700-2800 пунктов, считает Кожухова.

В понедельник в Азии индексы акций уверенно выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 растут на 1,4-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%, выше 3050 пунктов).

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". Пекин нарушил обещания по Гонконгу, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, отметил он.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году, и не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.

Нефть в понедельник локально поднималась выше $38 за баррель, откуда скорректировалась вниз; цена августовской Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,8 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $37,63 за баррель (-0,6% и +5% в пятницу), июльская цена WTI - $34,72 за баррель (-2,2% и +5,3% в пятницу).

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение уровня добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

При этом встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+14,2%), банка "Уралсиб" (+9,5%), "Иркута" (+9,2%), банка "Приморье" (+8,8%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,9%), "МРСК Северо-запада" (+4,3%), "Мосэнерго" (+4,2%).

Подешевели акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (-10% и -12,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-6,9% и -9,3% "префы"), ПАО "Белуга групп" (-4,3%), ПАО "Фармсинтез" (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,201 млрд рублей (из них 13,374 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).