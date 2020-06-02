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Эксперт заявил, что российские поставщики продовольствия выиграют от торговой войны США и КНР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Обострение торговой войны между Вашингтоном и Пекином может открыть новые возможности российским поставщикам продовольствия на китайском рынке, считает директор Института Дальнего Востока РАН, политолог-китаевед Алексей Маслов.

"Для нас, как ни странно, это неплохо. У России есть большой экспортный потенциал аграрно-промышленного комплекса. Есть практически все, что США поставляет в Китай. Это и объемы сои, муки, мяса и мясных изделий. Если Пекин решит открыть дорогу российским компаниям, то нашим региональным поставщикам, в частности, из Алтайского края, Забайкалья и Приморья это будет очень выгодно", - сказал Маслов во вторник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, шаг к затяжной торговой войне был сделан после того, как официальный Пекин впервые принял решение приостановить госзакупки американского продовольствия в ответ на решение Вашингтона лишить Гонконг привилегированного статуса в двусторонней торговле.

Маслов считает, что США в дальнейшем, скорее всего, будут оказывать давление на своих партнеров, чтобы добиться ограничения продовольственных поставок в Китай, но Пекин уже успел обеспечить себе альтернативные источники импорта продовольствия.

Россия Китай США

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