Первые соглашения о защите капвложений могут быть подписаны уже 1 июля

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) могут быть заключены 1 июля, если нормативная база будет готова в срок, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"К 1 июля нормативно-правовая база должна быть готова. Стало быть, первые СЗПК могут быть подписаны к вечеру 1 июля", - сказал Шохин на онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной ключевым направлениям общенационального плана действия по нормализации деловой жизни в России.

СЗПК вошли в одобренный президентом Владимиром Путиным план как один из инструментов запуска нового инвестиционного цикла и улучшения делового климата.

"Нормативно-правовая база (для соглашений - ИФ) сейчас активно разрабатывается, за нее у нас отвечает министерство финансов", - пояснил Шохин.

Закон, который вводит в России механизм СЗПК, президент Владимир Путин подписал 1 апреля. Бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд. рублей) в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.

"Корнями" закон уходит в нашумевшую историю уже почти двухлетней давности с инициативой Андрея Белоусова, на тот момент помощника президента (ныне первый вице-премьер), по изъятию сверхприбылей у экспортоориентированных компаний ненефтегазовых секторов. Идея трансформировалась в создание рабочей группы на площадке РСПП и правительства, где и обсуждались первые версии законопроекта о СЗПК. Судьба документа складывалась крайне непросто - его несколько раз переписывали, дважды рассматривали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, но так и не сумели внести в Госдуму в оговоренный президентским поручением срок (до конца весенней сессии 2019 года). В прошлом октябре его все же рассмотрели на заседании правительства и внесли в Госдуму, где он был принят в первом чтении в декабре. Однако уже тогда было понятно, что документ ждет серьезная переработка: его раскритиковал тот же РСПП, и Белоусов в декабре, еще как помощник президента, пообещал бизнесу серьезные поправки.

В итоге законопроект "по наследству" достался новому правительству, где работу над ним возглавил все тот же Белоусов: в феврале он провел целую серию совещаний по доработке документа. В результате законопроект перестал соответствовать своему неформальному названию "Инвестиционный кодекс", которое успело войти в лексикон чиновников. В обновленном виде документ регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений.

Предмет регулирования закона теперь ограничен отношениями, возникающими в связи с осуществлением инвестиций на основании СЗПК. В пояснительной записке Минфин констатировал, что "в связи с наличием полярных точек зрения и отсутствием консолидированной позиции в отношении общего инвестиционного режима" из законопроекта исключены требование об отложенном вступлении в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения бизнеса; перечень мер господдержки и принципов их предоставления; положения о проведении финансово-инвестиционного аудита; единые условия стабилизации по СЗПК, концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП; особенности участия публично-правовых образований в реализации публичных инвестиционных проектов; особенности осуществления деятельности иностранными инвесторами. В окончательную версию закона не попали и требования к регулированию территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности (особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития и др.).

Закон с учетом проекта поправок предусматривает предоставление "стабилизационной оговорки" на основании СЗПК на срок 6, 15 или 20 лет при условии капвложений в объеме не менее 250 млн рублей (для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта), 500 млн рублей (для проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства), 1,5 млрд рублей (обрабатывающие производства) и 5 млрд рублей (остальные отрасли, за исключение игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа).

В стабоговорку входят налоговые условия (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), условия землепользования и градостроительной деятельности. При инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до 3 лет) и экспортные таможенные пошлины. Муниципалитеты смогут включать в стабоговорку земельный налог, отдельные акты в сфере землепользования и градостроительной деятельности.

Два принципиальных элемента конструкции СЗПК: наличие у инвестора права, а не обязанности реализовать проект, а у РФ (или региона) - обязанности не применять изменяющие условия реализации проекта акты. Право требовать от государства компенсации убытков или недополученных доходов будет возникать у инвесторов самых крупных проектов - с объемом капвложений от 300 млрд рублей. В свою очередь, государство сможет требовать компенсации убытков, если в проекте СЗПК были задействованы средства ФНБ, бюджетные инвестиции или госгарантии.