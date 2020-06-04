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Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Белоруссии от рынка РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства страны окончательно решить проблему зависимости республики от одного рынка - российского.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко на совещании в четверг. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

В целом Лукашенко назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", - считает он.

Президент также отметил, что в Белоруссии открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - констатировал Лукашенко.

При этом экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, добавил президент.

Лукашенко в четверг назначил новый состав белорусского правительства. Новым премьером стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Прежний состав белорусского правительства Лукашенко своим указом отправил в отставку накануне, 3 июня.

Александр Лукашенко Белоруссия

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