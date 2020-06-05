Выручка Slack впервые превысила $200 млн на фоне перехода на "удаленку"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выручка американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies Inc. в первом квартале 2021 финансового года впервые превысила $200 млн благодаря массовому переходу людей на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, но компания также увеличила убыток на фоне роста расходов.

Как сообщается в пресс-релизе Slack, чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составил $74,427 млн, или 13 центов в расчете на акцию, по сравнению с $31,881 млн, или 26 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток Slack в минувшем квартале составил 2 цента на акцию против 23 центов годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне 6 центов.

Выручка компании выросла на 50% - до $201,65 млн со $134,821 млн годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали $186,2 млн. Операционные расходы подскочили на 63% - до $252,199 млн.

"Мы полагаем, что долгосрочное влияние, которое эти три месяца с учетом работы из дома, окажет на наш процесс работы, имеет знаковое значение. Это поможет ускорить принятие новых платформ обмена сообщениями на основе каналов, которые мы создали и для которых мы все еще являемся единственным предприятием, предлагающим их", - заявил генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд.

Вслед за Zoom

Как и американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, Slack извлекает выгоду из вынужденного нахождения людей дома в связи с пандемией COVID-19.

Zoom в первом квартале 2021 финансового года увеличила выручку почти в 2,7 раза и улучшила прогноз на весь год.

В отличие от Zoom, Slack не стала сильно менять годовой прогноз. Компания ожидает теперь, что выручка по итогам года составит $855-870 млн, ранее показатель оценивался в диапазоне $842-862 млн. При этом скорректированный чистый убыток ожидается в диапазоне 17-19 центов в расчете на акцию против 19-21 центов, прогнозировавшихся ранее.

Приложение Slack было запущено в 2013 году, хотя сама компания существует с 2009 года. Мессенджер используется преимущественно для внутрикорпоративного общения сотрудников и совместной работы.

Акции Slack, поднимавшиеся до рекордных максимумов в последние дни, рухнули на 15% на дополнительных торгах в четверг, 4 июня, после опубликования отчетности. С начала текущего года капитализация компании выросла на 68,8%.