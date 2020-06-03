Zoom увеличила выручку в 2,7 раза в I финквартале на фоне пандемии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом квартале 2020 финансового года увеличила выручку почти в 2,7 раза и улучшила прогноз на весь год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в феврале-апреле составила $328,2 млн против $122 млн за сопоставимый период прошлого года.

Чистая прибыль выросла до $27,036 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с $0,198 млн, или менее 1 цента на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль увеличилась до 20 центов с 3 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $203,5 млн, чистую прибыль - $3,2 млн, по данным FactSet.

Самоизоляция и работа из дома из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вызвали резкий рост спроса на видеоконференции, что способствовало увеличению числа пользователей Zoom.

На конец апреля у компании было почти 265,4 тыс. корпоративных клиентов с числом сотрудников более 10, что на 354% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. За последние 12 месяцев 769 клиентов принесли компании доход не менее чем в $100 тыс. Их число увеличилось на 90%.

Zoom прогнозирует выручку во втором финквартале в диапазоне $495-500 млн, что более чем вдвое превосходит ожидания экспертов. В целом на текущий фингод выручка планируется на уровне $1,78-1,8 млрд по сравнению с прежним прогнозом максимум $915 млн.

Скорректированная прибыль в 2021 фингоду ожидается в районе $1,21-1,29 на акцию против ранее сделанного прогноза в 42-45 центов.

Цена акций компании подскочила более чем втрое в этом году, достигнув рекорда по итогам торгов во вторник, 2 июня. Отчетность была опубликована после закрытия рынка, на дополнительных торгах бумаги подешевели на 1,7%.