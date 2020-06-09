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Суд по иску Промсвязьбанка решил взыскать с кипрской Rianio 5 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 26 мая удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании с кипрской Rianio ltd как поручителя 5,2 млрд рублей по трем кредитным договорам.

Как следует из решения суда, размещенного на сайте, суд по договору от 19 декабря 2013 года решил взыскать в пользу банка 848,1 млн рублей, в том числе 623,1 млн рублей основной долг, а по двум договорам, заключенным 27 января 2014 года - 4,3 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд основного долга.

В материалах дела говорится, что Промсвязьбанк и ООО "Стройбюро" (заемщик, его данные не указываются) 19 декабря 2013 года заключили кредитный договор на срок по 16 февраля 2018 года на сумму $10 млн. 27 января 2014 года стороны заключили кредитные договоры на $11 млн и $42 млн.

Дополнительными соглашениями к кредитным договорам задолженность по основному долгу была пересчитана в рубли по курсу ЦБ РФ и составила по договору от 2013 года 623,1 млн рублей, по договорам от 2014 года 683,8 млн рублей и 2,5 млрд рублей. Также стороны согласовали, что процентная ставка, с учетом условий допсоглашений в течение всего срока действия договоров составила 10,5 % годовых.

Промсвязьбанк и Rianio ltd (поручитель) 27 января 2014 года заключили договоры поручительства по кредитам.

В связи с невыполнением заемщиком обязательств банк обратился с иском к поручителю.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам второго квартала 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Затем банк в соответствии с постановлением правительства перестал раскрывать отчетность.

Промсвязьбанк Rianio

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