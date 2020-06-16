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США отменят запрет на работу американских компаний с Huawei

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США подтвердило, что отменит наложенные ранее ограничения на сотрудничество американских компаний с китайской Huawei в области создания системы связи 5G.

Соединенные Штаты подтверждают, что они "пересмотрят свои запреты для американских компаний, ведущих бизнес с китайской Huawei, чтобы позволить им работать вместе над установлением стандартов для сетей следующего поколения 5G", - говорится в сообщении министерства в твиттере.

К сообщению прикреплено заявление министра торговли США Уилбура Росса, в котором подчеркивается, что "США не уступят лидерство в мировой инновации".

"Министерство обязано защищать национальную безопасность и внешнеполитические интересы США путем поощрения американской промышленности на то, чтобы она была в полной мере задействована в процессе превращения технологий Соединенных Штатов в мировые стандарты", - сказано в заявлении Росса.

По утверждению американских официальных представителей, Huawei работает в интересах правительства КНР. Использование другими странами технологий китайской компании открывает Пекину путь к государственным секретам и тем самым угрожает национальной безопасности.

В связи с этим США внесли Huawei в черный список и запретили американским компаниям продавать ей комплектующие для производства электронной техники. Вместе с тем, вступление в силу этого запрета несколько раз откладывалось.

США Китай Huawei

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