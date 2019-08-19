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США продлили лицензии на бизнес с Huawei на 90 дней

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd сроком на 90 дней, сообщил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network.

"Мы даем телекоммуникационным компаниям США еще 90 дней, - сказал Росс. - Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени".

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В выходные президент США Дональд Трамп поставил под вопрос продление лицензий на ведение бизнеса с Huawei. "Huawei - это компания, с которой мы вообще не можем вести бизнес, - заявил он. - Я не хочу никакого бизнеса с ней, поскольку она представляет угрозу нашей национальной безопасности".

Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, истекал в понедельник, 19 августа. Теперь он продлен до 19 ноября.

Внесение в черный список означает, что американские компании не могут продавать Huawei свою продукцию и технологии без специального разрешения. Многие аналитики рассматривают санкции в отношении Huawei, крупнейшей по размеру выручки китайской компании в сфере информационных технологий, в контексте торгового конфликта США с Китаем.

США Huawei

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