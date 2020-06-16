Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Администрация Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру на $1 трлн

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн в рамках мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники.

Действующая программа инфраструктурных расходов должна быть пересмотрена до 30 сентября, и, по словам источников, администрация Трампа рассчитывает на одобрение ее проекта в рамках этой программы.

Американские законодатели обсуждают с Трампом новые меры поддержки экономики в дополнение к уже одобренным ранее стимулам на общую сумму порядка $3 трлн. Представители Демократической партии в Палате представителей ранее внесли собственные предложения, предусматривающие выделение $500 млрд на инфраструктурные проекты в течение пяти лет.

Трамп время от времени говорит о необходимости наращивания расходов на инфраструктуру. Так, в марте, когда США были вынуждены вводить ограничения в ответ на пандемию коронавируса, президент призывал законодателей к выделению $2 трлн на новые инвестиции в дороги, мосты и тоннели.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Северная Корея взорвала офис по межкорейским связям в Кэсоне

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня

Трамп анонсировал указ о реформе полиции

Военные КНДР объявили о планах вернуться в демилитаризованную зону

Военные КНДР объявили о планах вернуться в демилитаризованную зону

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства

РФ направила МИД Украины ноту протеста в связи с "антироссийскими выходками" в Киеве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');