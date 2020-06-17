Brent подешевела до $40,22 за баррель после роста днем ранее

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду снижаются после уверенного роста днем ранее. Трейдеры следят за новой вспышкой коронавируса в Пекине и ждут данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

К 8:14 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (1,81%) до $40,22 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $1,24 (3,1%) до $40,96 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,99 (2,58%) до $37,39 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,26 (3,4%) - до $38,38 за баррель.

Во вторник котировки поддержал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), по которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%. По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот. По мнению аналитика Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, которого цитирует MarketWatch, эта встреча "позволит увидеть настроения в ОПЕК+".

В то же время обеспокоенность вызывает рост количества новых случаев заболевания в Пекине. За истекшие сутки в китайской столице выявлены 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

"Рост (нефтяных цен - ИФ) был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, - заявили S&P Global Platts аналитики ANZ. - Рынку напомнили об ущербе, который пандемия нанесла нефтяному рынку и который МЭА назвала крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времен Второй мировой войны".

В среду трейдеры также ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.