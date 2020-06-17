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Мораторий на операции с валютой в Белгазпромбанке продержался одну ночь

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Белгазпромбанк", в котором 15 июня введена временная администрация, утром 17 июня отменил введенный с 23.00 16 июня мораторий на выполнение ряда банковских операций с валютой для физических лиц.

В полном объеме выполняются все операции, включая снятие наличной инвалюты с карточки Белгазпромбанка в белорусских рублях и пополнение белорусскими рублями валютных карточек.

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Также возобновлен весь перечень безналичных операций с инвалютой с использованием карточки Белгазпромбанка.

Национальный банк Беларуси (НББ) накануне в воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико.

Источники на финрынке сообщили агентству "Интерфакс-Запад", что следствием этого решения стало массовое снятие владельцами рублевых карточек Белгазпромбанка валютных средств. Таким образом, физлица-клиенты Белгазпромбанка стремились обезопасить свои сбережения в условиях неопределенности судьбы третьего по величине активов белорусского банка.

В этой ситуации банкоматная сеть Белгазпромбанка не подкреплялась наличной инвалютой из-за задержания ответственных за данное направление представителей руководства банка, отмечают собеседники.

Ранее также сообщалось, что полномочия правления Белгазпромбанка на период действия временной администрации приостановлены. Нацбанк ввел временную администрацию.

Акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка Белоруссии о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Белгазпромбанк Белоруссия

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