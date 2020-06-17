ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб "Газпромом"

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба получила две жалобы на рекордную (максимальная цена 98,4 млрд рублей) закупку "Газпромом" труб большого диаметра, сообщили "Интерфаксу" в ФАС России.

"На документацию указанной закупки поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая от физического лица. Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

На 16 июня было назначено подведение итогов закупки на 1,3 млн тонн труб большого диаметра. 15 июня в системе госзакупок она была переведена из состояния "прием заявок" в "работу комиссии".

О рекордной закупке "Газпромом" труб большого диаметра стало известно 8 июня. Как сообщалось, трубы покупаются для новых строек.

Это крупнейшая в истории корпоративных практик "Газпрома" закупка ТБД, она проводится одним лотом. Также это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.