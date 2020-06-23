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ФАС нашла лишь технические нарушения в крупнейшей трубной закупке "Газпрома"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Проверка крупнейшей закупки труб "Газпрома" не выявила критических нарушений, а то, что нашла при ее анализе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) можно устранить на этапе заключения договора.

"Жалобы были рассмотрены в установленные законодательством сроки. При рассмотрении жалоб ФАС выявила технические нарушения, не повлиявшие на права участников, которые будут устранены при заключении договора. С полным текстом решения и предписания можно ознакомиться в Базе решений ФАС России. Материалы будут изготовлены до 29 июня включительно", - привели в пресс-службе ФАС комментарий заместителя руководителя ФАС России Михаил Евраева.

"Газпром" на прошлой неделе провел закупку 1,279 млн тонн труб большого диаметра на сумму 95,503 млрд рублей. Закупка проведена в форме конкурентного отбора, когда объемы могут достаться всем участникам, но с различной долей (в зависимости от оценки предложения). Претендент с лучшей заявкой 35% получает от общего объема поставки по каждому объекту; второе место - 25% от общего объема поставки по каждому объекту; третье и четвертое место по 15% и пятое место - 10% от объемов.

В этой закупке участвовали пять претендентов, и все они были признаны победителями. "Газпром" их не раскрывает, но в России ровно такое же число основных производителей труб большого диаметра - это "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых, группа ЧТПЗ Андрея Комарова, "Северсталь" Алексея Мордашова и "Загорский трубный завод", совладельцем которого является сооснователь и партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров.

Как сказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с условиями закупки "Газпрома", ее распределение между заводами будет известно после решения антимонопольной службы по полученным жалобам.

При оценке заявок учитывались стоимостной (вес 60%) и нестоимостной критерии (40%). В составе нестоимостного критерия выделены подкритерии: опыт поставки аналогичных товаров (количество договоров и отзывов к ним), финансовое состояние и обеспеченность финансовыми ресурсами; сертификаты менеджмента качества и "Интергазсерта", условия гарантийного обслуживания, статус участника (завод или трейдер), загруженность мощностей на 2021 и 2022 год.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб (диаметром 1420 и 1220 мм) в 2021 и 2022 годах. Трубы покупаются для новых строек: "Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС "Новоуренгойская" до КС "Ухта"; лупинги МГ "Сила Сибири", для третьей нитки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок" и других проектов.

В управлении информации ПАО "Газпром" прокомментировали эти обращения: "Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Рассмотрение жалоб таких "профессиональных жалобщиков" считаем недопустимым".

Газпром ФАС

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