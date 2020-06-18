Рубль немного подорожал к доллару и евро на старте торгов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на Московской бирже в четверг утром, рубль слабо растет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, 19 июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,59-69,71 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 69,66 руб. (-7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 78,4 руб. (-0,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,61 копейки к уровню закрытия среды, до 73,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,03 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,96 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов перед пятничным заседанием Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос снижения ключевой ставки. Большинство аналитиков, уловив сигналы регулятора, ждет снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее сообщила, что вариант снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в будущем. Позднее она несколько раз повторила, что шаг снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Заседание 19 июня опорным не будет, но все равно будет сопровождаться пресс-конференцией председателя на тему денежно-кредитной политики (ДКП), текущей ситуации и стабилизационных мер. Затем заседание 24 июля будет опорным.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей и Банковском комитете Сената США. Он призвал Конгресс не сворачивать слишком быстро временные программы помощи домовладельцам и малому бизнесу, которые были приняты для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Пауэлл заявил о беспрецедентном падении экономической активности с середины марта в условиях пандемии, а также ограничительных мер, введенных с целью сдерживания распространения инфекции. По его словам, с февраля американская экономика потеряла почти 20 млн рабочих мест, и ФРС ожидает рекордного падения ВВП во II квартале.

Отвечая на вопросы законодателей, Пауэлл заявил, что Федрезерв не намерен опускать базовую процентную ставку, находящуюся в настоящее время в диапазоне 0-0,25%, в отрицательную зону, по крайней мере, в данный момент.

Комментируя программу выкупа корпоративных облигаций на вторичном рынке, детали которой были обнародованы ранее на этой неделе, Пауэлл заявил, что объемы выкупа бондов Федрезервом будут ближе к "нижней границе возможного диапазона", поскольку рынок хорошо функционирует в данный момент.

Пауэлл также отметил, что долговая нагрузка в экономике США после окончания пандемии будет выше, однако "сейчас не время отдавать приоритет снижению госдолга". Баланс Федрезерва также растет, однако, его крупный размер "не несет в себе риска усиления инфляции или угрозы для финансовой стабильности", заявил Пауэлл.

Говоря о ситуации на американском рынке труда, Пауэлл заявил, что число рабочих мест будет быстро расти до конца июля, и безработица в США снизится. После 31 июля, когда истекает срок действия текущей программы дополнительных выплат безработным, потребуется продолжить оказание помощи в той или иной форме, добавил он.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение на фоне усиления опасений относительно возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19, что может привести к сокращению мирового спроса на топливо.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено 158 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила в четверг, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

В американских штатах Флорида, Техас и Аризона на этой неделе выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки, пишет издание The Hill.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизились в цене на 0,29% - до $40,59 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,76% - до $37,67 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,215 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. При этом резервы бензина снизились на 1,667 млн баррелей, дистиллятов - на 1,358 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.