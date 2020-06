"Норникель" продал BHP последний австралийский актив Honeymoon Well

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Норильский никель" продал свой австралийский greenfield Honeymoon Well, последний проект в этой стране и один из немногих оставшихся в портфеле компании зарубежных активов.

Компания через австралийскую дочернюю структуру MPI Nickel Pty Ltd заключила соглашение о продаже Honeymoon Well. Покупателем выступает BHP Billiton Nickel West Pty Ltd, 100%-ная "дочка" BHP Group Limited.

Сумма сделки не раскрывается.

Проект включает в себя перспективное месторождение Honeymoon Well, расположенное в Западной Австралии, а также два совместных предприятия - Albion Downs North и Jericho - проекты на стадии геологоразведки в каждом из которых BHP уже принадлежит по 50%. Ранее "Норникель" оценивал запасы проекта в 1,26 млн тонн никеля. Capex проекта оценивался в $1,5 млрд.

"С продажей никелевого проекта Honeymoon Well мы завершаем реализацию стратегии выхода из австралийских активов, что позволяет компании полностью сосредоточиться на развитии первоклассных активов в России. Мы признательны BHP за сотрудничество в рамках австралийских СП и высоко ценим нацеленность нашего партнера на закрытие сделки в кратчайший срок", - заявил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий, слова которого приведены в сообщении компании.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения ряда иных условий соглашения. BHP обладает детальным знанием проекта, что позволит обеспечить эффективность процесса закрытия сделки, считает "Норникель". В качестве финансового советника "Норникеля" в сделке выступал Citigroup.

Австралийские активы, в том числе Honeymoon Well, перешли к "Норникелю" в 2007 году в ходе покупки компании LionOre. Эта сделка, совершенная на пике сырьевого цикла, обошлась в $6,4 млрд, являясь самой крупной в истории "Норникеля".

Основным из австралийских активов был Lake Johnston, который долгое время оставался единственным действующим активом (исключая период 2009-2011 гг., когда фабрика была законсервирована), производя около 3% никеля по группе "Норникель". В 2013 году, вскоре после прихода Владимира Потанина к оперативному руководству компанией, "Норникель" выставил свои активы в Австралии, Ботсване и ЮАР на продажу из-за несоответствия критериям по рентабельности, а также стратегии, предполагающей фокус на норильской производственной площадке.

В 2014 году первыми из австралийских были проданы золоторудные активы Австралии (North Eastern Gold Operations или Thunderbox Operations), общая сумма сделки составила 100 млн австралийских долларов, в том числе отложенные платежи и налоговые выплаты с момента возобновления производства. Lake Johnston был продан за $1 млн, законсервированный рудник Black Swan и завод по выщелачиванию руды Cawse - за $1,5 млн.

Еще один зарубежный актив, никелевое предприятие Nkomati (ЮАР, "Норникель" владеет 50%) компания продать не смогла. Компания BCL (Ботсвана), заключившая обязывающее соглашение, отказалась исполнять свои обязательства. "Норникель" ведет судебное разбирательство по взысканию убытков в Лондонском международном третейском суде (LCIA). "Норникель" и партнер по этому СП, южноафриканская African Rainbow Minerals (ARM), договорились о закрытии предприятия из-за нерентабельности.

В портфеле "Норникеля" остается единственный действующий зарубежный актив - финский никелерафинировочный завод Harjavalta, который является частью производственной цепочки, перерабатывая концентрат Кольской ГМК, а также ориентируется на производство аккумуляторов для электрокаров. Концерн BASF строит рядом с площадкой Harjavalta завод, который будет потреблять сырье завода "Норникеля", выпуская аккумуляторы для 300 тыс. электромобилей ежегодно.