Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса к риску

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,5-69,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,54 руб./$1 (+10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 77,8 руб./EUR1 (+15 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,26 копейки к уровню закрытия пятницы, до 73,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 20,47 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами emerging markets. Инвесторы выходят из рисковых активов на фоне опасений второй волны коронавируса и возможного замедления деловой активности в связи с этим. Так, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал в пятницу, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса на фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня. На сегодняшний день уже выявлено 205 носителей вируса, отметил чиновник на пресс-конференции.

Поддержку рынкам оказывает сообщение о планах Пекина по наращиванию закупок американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США. США сохраняют за собой возможность разрыва отношений с Китаем, заявил накануне американский президент Дональд Трамп, опровергнув, таким образом, слова торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Ранее на этой неделе Лайтхайзер, выступая в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса, заявил, что не считает разрыв экономических отношений с Китаем оправданным решением.

Цены на нефть эталонных марок лишь слегка меняются в ходе торгов в понедельник на фоне смешанных сигналов после уверенного роста по итогам минувшей недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник повысилась на 0,12% - до $42,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,55% - до $39,53 за баррель. Цена этого фьючерса WTI на закрытие предыдущих торгов стала максимальной с 6 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%.

Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи. Другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

Помимо этого, нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро ($840 млрд) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.

Тем временем количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей – до 266 единиц. Годом ранее в стране действовало 967 установок. Число нефтяных установок снизилось на 10 и составило 189 – на 600 меньше, чем годом ранее.