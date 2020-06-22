"Меркурий" помог Россельхознадзору в мае выявить 311 предприятий-фантомов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В мае Россельхознадзор с помощью системы электронной сертификации "Меркурий" выявил 311 предприятий-фантомов против 259 в апреле, сообщило ведомство.

В службе объяснили, что речь идет о производственных площадках, на которых продукция "выпускается" или "хранится" только на бумаге. С начала июня обнаружены еще 164 такие площадки.

Всего с начала года Россельхознадзор выявил 1247 предприятий-фантомов. Больше всего их обнаружило управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям - 151. Управление по Москве, Московской и Тульской областям зафиксировало 131 такую компанию, Южное межрегиональное управление - 59, управление по Курганской области - 52, по Красноярскому краю - 45.

"Меркурий" также позволяет фиксировать оформление электронных ветсертификатов на просроченные товары, подмену в документах информации о производителе, отсутствие в сертификатах сведений об использованном сырье.

Систему электронной ветеринарной сертификации продукции животноводства Россельхознадзор поэтапно внедряет с середины 2018 года. С 1 ноября 2019 года электронные ветсертификаты оформляются на все подконтрольные ветнадзору товары. В 2018 году было оформлено более 1 млрд сертификатов, в 2019 году - более 2 млрд штук.