Карантин отправил беззалоговые кредиты в минус впервые за 3 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Беззалоговое кредитование, высокие темпы роста которого в последние годы беспокоили ЦБ РФ, впервые за несколько лет ушло в минус, при этом в роли "регулятора", охладившего сегмент необеспеченных потребительских займов, выступил карантин по коронавирусу.

В апреле, когда экономика РФ находилась под жесткими ограничениями из-за борьбы с пандемией коронавируса, необеспеченные розничные кредиты показали падение на 1,7%. Сжатие портфеля беззалоговых ссуд произошло впервые с февраля 2017 года, свидетельствует статистика ЦБ РФ. Регулятор публикует данные по динамике беззалоговых розничных кредитов с небольшой задержкой.

В апреле, когда в России из-за пандемии действовали ограничительные меры, портфель потребительских кредитов сократился на 155 млрд рублей, или 1,7%, против роста на 1,7% в марте и 0,9% в январе и феврале. В результате годовые темпы роста необеспеченных кредитов сократились на 1 мая до 15,3% с 20% на начало апреля.

Исходя из статистики на сайте ЦБ, в последний раз месячное падение темпов роста необеспеченных кредитов было зафиксировано в феврале 2017 года (на 0,2%).

Необеспеченные потребительские кредиты в 2020 году могут показать падение в пределах 5% против роста на 21% по итогам прошлого года, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле. По словам Набиуллиной, "сейчас, когда столько неопределенности", и бизнес, и граждане "с осторожностью относятся к наращиванию своей долговой нагрузки".

"Для них важнее прямая поддержка. И банки, со своей стороны, тоже стали более осторожными в выдаче новых кредитов, потому что в этой ситуации трудно оценить платежеспособность заемщиков в будущем. Спад коснется и необеспеченных потребительских кредитов, по нашей оценке, в этом году это может быть до минус 5%. Я напомню, в прошлом году рост необеспеченных кредитов был 21%", - сказала руководитель ЦБ.

Банк России также опубликовал статистику по просрочке в розничном портфеле кредитов за май. Регулятор указывает, что розничная просроченная задолженность увеличилась более существенно, чем в корпоративном портфеле - на 25 млрд рублей (+3%), а ее доля - до 4,7% с 4,6%.

"Рост не критичный, но выше обычного - за 2017-2019 годы он не превышал 17 млрд рублей (кроме января 2019 года, когда был большой технический рост, связанный с изменениями в учете). Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер", - отмечает ЦБ.

Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества - более наглядный показатель по сравнению с объемом просроченной задолженности) в розничном портфеле также продолжает расти. За апрель (данные за май пока недоступны) она увеличилась до 7,4% с 7,2%.