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Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи

Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи
Фото: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Все страны ОПЕК+, не исполнившие в мае свои обязательства по сокращению нефтедобычи, представили графики компенсаций своих "недосдач" в течение последующих месяцев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В ходе минувшего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было констатировано, что в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

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Согласно отчету ОПЕК, самыми злостными "нарушителями" соглашения в мае стали Ирак (46%), Габон (-5%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%). Россия исполнила свои обязательства на 96%.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100-процентным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.

Ирак и Казахстан представили мониторинговому комитету ОПЕК+ свои планы по компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам дали время на представление своих планов до 22 июня, сообщалось в пресс-релизе ОПЕК+ по итогам заседания комитета.

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

ОПЕК+

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