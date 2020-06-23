"Турецкий поток" остановится на свою первую профилактику

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Черноморский газопровод из России на запад Турции "Турецкий поток", эксплуатирующийся с начала 2020 года, во вторник остановится на свою первую профилактику.

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техобслуживанию и базовой диагностике, сообщает проектная компания.

В ходе планового останова в 2020 году на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее пройдут планово-профилактические работы, которые займут три и шесть дней соответственно. За это время выполнят ежегодное техобслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков.

Приостановка транспортировки газа была запланирована и согласована в ноябре 2019 году всеми заинтересованными сторонами, включая ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", TurkAkim Gaz Tasima A.S и компанию-оператора трубопровода South Stream Transport B.V.

Транспортировка газа будет возобновлена в соответствии с номинациями, полученными от ООО "Газпром экспорт", сразу же после завершения работ.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию.

Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы. С начала года в Европу по магистрали поставлено около 2,5 млрд куб. м (втрое меньше возможностей трубы - 15,75 млрд куб. м в год). Однако вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.

Поставка газа по "Турецкому потоку" на турецкий рынок в феврале составляли около 17 млн куб. м в сутки, в марте - 6 млн куб. м сутки, тогда как суммарная мощность магистрали составляет 86 млн куб. м в сутки, а нитки для "Турецкого рынка" - 43 млн куб. м в сутки.