Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:12Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 9 098 641+143 105

"Турецкий поток" остановится на свою первую профилактику

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Черноморский газопровод из России на запад Турции "Турецкий поток", эксплуатирующийся с начала 2020 года, во вторник остановится на свою первую профилактику.

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техобслуживанию и базовой диагностике, сообщает проектная компания.

В ходе планового останова в 2020 году на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее пройдут планово-профилактические работы, которые займут три и шесть дней соответственно. За это время выполнят ежегодное техобслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков.

Приостановка транспортировки газа была запланирована и согласована в ноябре 2019 году всеми заинтересованными сторонами, включая ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", TurkAkim Gaz Tasima A.S и компанию-оператора трубопровода South Stream Transport B.V.

ЭкономикаНа Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в годНа Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в годЧитать подробнее

Транспортировка газа будет возобновлена в соответствии с номинациями, полученными от ООО "Газпром экспорт", сразу же после завершения работ.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию.

Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы. С начала года в Европу по магистрали поставлено около 2,5 млрд куб. м (втрое меньше возможностей трубы - 15,75 млрд куб. м в год). Однако вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.

Поставка газа по "Турецкому потоку" на турецкий рынок в феврале составляли около 17 млн куб. м в сутки, в марте - 6 млн куб. м сутки, тогда как суммарная мощность магистрали составляет 86 млн куб. м в сутки, а нитки для "Турецкого рынка" - 43 млн куб. м в сутки.

Турецкий поток

Новости по теме

Новости

ЕК начала углубленную проверку сделки LSE и Refinitiv объемом $27 млрд

Fitch подтвердило рейтинги "Газпром нефти" на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи

Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Совет управляющих Wirecard усомнился в существовании 1,9 млрд евро на ее счетах

"Лента" открыла онлайн-витрину на AliExpress

Экономический кризис

Налоговый маневр для IT-отрасли включит снижение страховых взносов и налога на прибыль

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');