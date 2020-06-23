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Аналитики не стали пока относить "Яндекс" и Mail.ru к бенефициарам налогового маневра в IT

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Аналитики "ВТБ Капитала" считают преждевременным относить "Яндекс" и Mail.ru Group к списку компаний, которые получат сниженные ставки по налогам в рамках господдержки IT-отрасли, из-за отсутствия четких критериев для попадания в список для налогового маневра.

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Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении 23 июня сообщил, что ставка налога на прибыль для IT-компаний будет снижена с 20% до 3%, а страховые взносы сократятся с 14% до 7,6%. Предполагается, что эти меры будут действовать на постоянной основе.

В "Яндексе" и Mail.ru Group не стали комментировать информацию о льготах в IT.

На фоне заявления президента акции двух крупнейших российских IT-компаний резко выросли. Так, акции "Яндекса" на Nasdaq и Мосбирже росли более, чем на 5%, GDR Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже росли почти на 10%.

В своем заявлении Путин не уточнил по каким критериям будут отбираться компании, которые смогут претендовать на пониженные ставки, говорится в обзоре аналитиков.

Ранее "Ведомости" сообщали, что под налоговый маневр могут подпасть все российские IT-компании, 90% доходов которых приходится на разработку и продажу софта.

"Это может подразумевать, что многие направления бизнеса "Яндекса" и Mail.ru Group могут не соответствовать этому критерию, так как они получают большую часть выручки от рекламы и других сервисов", - пишут в "ВТБ Капитале", отмечая при этом, что игровая "дочка" Mail.ru Group потенциально может соответствовать критериям, о которых писали "Ведомости".

Тем не менее, на данный момент многие "дочки" Mail.Ru Group и "Яндекса" входят в список по льготным выплатам страховых взносов в размере 14%, напоминают аналитики.

Яндекс Mailru ВТБ Капитал

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