Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции банков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после волатильной сессии.

Индикаторы перешли к уверенному росту в последний час торгов на ожиданиях публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков, отмечает CNBC.

Ранее в ходе торгов фондовые индексы колебались между снижением и ростом на новостях о распространении коронавируса в США. В Соединенных Штатах в среду выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом - более 45 тыс., сообщил в четверг телеканал CNBC.

В четверг во Флориде было зарегистрировано чуть более 5 тыс. новых случаев по сравнению с рекордными 5,5 тыс. днем ранее. В Аризоне число выявленных случаев за день подскочило на 5,1% по сравнению со средними за последние семь дней темпами роста показателя в 2,3%.

Тем временем губернатор Техаса Грэг Эбботт объявил о приостановке планов по снятию карантинных мер из-за скачка количества заболевших и госпитализированных.

Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что прибывающие к ним из штатов - "горячих точек" граждане США должны будут теперь отправиться на двухнедельный карантин.

Экономика США в первом квартале упала на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%. Окончательные результаты за прошедший квартал совпали с ранее объявленными данными, эксперты также не ожидали пересмотра.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 июня, уменьшилось на 60 тыс. и составило 1,48 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

Пять американских регуляторов, включая ФРС, в четверг смягчили "правило Волкера" в части регулирования инвестиционной деятельности банков. Котировки крупнейших американских банков уверенно выросли на сообщениях о смягчении регулирования, а также на ожидании результатов стресс-тестов. Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 3,4%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 4,8%. Стоимость бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) выросла на 3,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,8%.

Бумаги Hertz Global Holdings Inc. прибавили в цене около 5% после скачка почти на 30% накануне. Как считает аналитик Jefferies Хамза Мазари, дилеры CarMax Inc. (SPB: KMX) и AutoNation (SPB: AN) Inc. могут быть заинтересованы в приобретении подержанных автомобилей Hertz, которая в конце мая подала иск о начале процедуры банкротства.

Стоимость сети универмагов Macy's Inc. (SPB: M) снизилась на 4%. Компания сообщила в четверг о планах по сокращению 3,9 тыс. позиций из-за влияния вспышки коронавируса.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) уменьшилась на 0,7%. Компания отложила открытие Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, ранее запланированное на 17 июля. Это решение связано с тем, что власти штата опубликуют рекомендации по открытию парков не ранее 4 июля.

Boeing Co. (SPB: BA) потеряла в цене 1%, после того как аналитики Berenberg ухудшили рекомендации для акций компании до "продавать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 299,66 пункта (1,18%) - до 25745,60 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 33,43 пункта (1,1%) и составил 3083,76 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 107,84 пункта (1,09%) - до 10017 пунктов.