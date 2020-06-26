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S7 привлекла льготный кредит ВТБ в 3 млрд руб. на "оборотку"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - S7 на правах системообразующей компании привлекла субсидируемый кредит ВТБ в 3 млрд руб. для пополнения оборотных средств, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Представитель S7 подтвердил эту информацию, уточнив, что кредит предоставлен на год. В пресс-службе ВТБ отметили, что льготное кредитование "позволит бизнесу более эффективно справиться с последствиями текущей рыночной ситуации".

Госпрограмма выдачи кредитов на пополнение оборотных средств утверждена для поддержки бизнеса на фоне COVID-19. Суммарный объем кредита для группы компаний не должен превышать 3 млрд руб., а ставка по нему - 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничен 12 месяцами со дня заключения договора.

В начале июня сообщалось, что S7 воспользовалась еще одной программой льготного кредитования, взяв кредит Сбербанка в 1 млрд руб. на зарплаты сотрудникам. По этой программе деньги предоставляются под 2% годовых на 13 месяцев.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

На конец прошлого года долгосрочные заемные средства "Сибири" были на уровне 15 млрд руб. против 20 млрд руб. на конец 2018-го, говорится в отчетности компании по РСБУ. Краткосрочные заемные средства за этот период сократились с 1 млрд руб. до символических 22 млн руб.

В этом году S7 как другие авиакомпании столкнулась с ограничениями из-за пандемии COVID-19, которые привели к кратному падению перевозок и финансовым трудностям. По данным Росавиации, в мае 2020 г. пассажиропоток S7 рухнул на 76% год к году, что, впрочем, позволило ей стать крупнейшей по этому показателю авиакомпанией РФ. Традиционно первое место по перевозкам занимает "Аэрофлот", S7 обычно вторая.

Хроника 27 января – 26 июня 2020 годаЭкономический кризис
S7 ВТБ Коронавирус

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