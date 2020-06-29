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ВТБ открыл аэропорту Иркутска кредитную линию на 305 млн руб. на возобновление работы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Иркутск" привлекло в ВТБ кредитную линию с лимитом 305,3 млн рублей на возобновление деятельности, сообщается на сайте госзакупок.

Погасить кредитную линию заемщик должен до 30 июня 2021 года. До 30 ноября 2020 года ставка составит 2% годовых, после чего может быть увеличена до 8,85% годовых.

Пандемия коронавируса

Как сообщалось, с конца марта аэропорт Иркутска, как и большинство аэропортов в стране, отмечал резкое снижение пассажиропотока из-за COVID-19 - эта тенденция распространилась на апрель и май. В июне, как отмечается на сайте аэропорта, пассажиропоток начал расти за счет рейсов в Москву и на юг России.

В середине июня аэропорт возобновил обслуживание пассажиров в терминале внутренних авиалиний без ограничений. До этого прибывающие в Иркутск пассажиры внутренних авиарейсов перенаправлялись в международный терминал, откуда в связи с COVID-19 их доставляли в обсерваторы или по месту жительства для самоизоляции. Прилетающие в международный терминал пассажиры не могут его покинуть сразу после прилета из-за ряда ограничений.

Как сообщалось ранее, аэропорт Иркутска в 2019 году увеличил пассажиропоток на 11,3% к уровню 2018 года - до 2,463 млн человек. На этом фоне аэропорт также увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20% - до 788,25 млн рублей.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров.

Иркутск ВТБ

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