"Газпром-медиа" сменил команду топ-менеджеров

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" обновляет команду топ-менеджеров: должности заместителей назначенного в конце марта гендиректором Александра Жарова займут его советники Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, говорится в сообщении компании.

Назначения вступят в силу 30 июня, 13 июля и 17 июля, соответственно. Действующие заместители гендиректора - Алексей Краснов, Денис Секачев и Татьяна Доброхвалова, которые пришли в ГПМ в 2015 году вместе с нынешним вице-премьером Дмитрием Чернышенко, приняли решение покинуть компанию.

В управленческой структуре холдинга первый заместитель гендиректора Светлана Баланова, ранее руководившая IBS, продолжит отвечать за стратегическое и корпоративное развитие, информационные технологии и комплекс цифровой трансформации. В дальнейшем распределение полномочий между заместителями уточнят в рамках разработки и утверждения новой стратегии холдинга, добавили там.

По словам Жарова, своих новых заместителей он знает давно и уверен в оптимальности новой команды. "В условиях серьезной трансформации всей индустрии и активной фазы разработки новой стратегии холдинга с фокусом на цифровые каналы, продукты и решения, нам требуются особые компетенции и инновационные бизнес-подходы. (...) Искренне благодарен Татьяне, Алексею и Денису за совместную работу на протяжении последних трех месяцев", - сказал Жаров, слова которого привели в пресс-службе ГПМ.

Голубева до назначения в июне советником Жарова с 1999 года была гендиректором радиостанции Love Radio (ООО "Радио-Любовь"), а также гендиректором радийного холдинга Krutoy Media (радиостанции Love Radio, "Радио Дача", "Такси FM", "Восток FM", "Русский Хит", "Весна FM"). Оганесов до апреля 2020 года был замгендиректора "Почты России" по маркетингу и внешним коммуникациям, Светлана Фефилова - бывший директор по развитию "СТС Медиа".

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров по решению совета директоров ГПМ стал гендиректором холдинга 24 марта этого года, сменив этом кресле Дмитрия Чернышенко, который был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

"Газпром-медиа" - диверсифицированный медиахолдинг, работающий в России и в Восточной Европе, объединяет активы во всех сегментах медиарынка. Холдинг управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media, PREMIER Studios, "Белые ночи"), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа"). Также в портфель ГПМ входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс", спутниковый оператор НТВ-Плюс и видеоплатформа PREMIER.