В Думу поступил законопроект о реструктуризации долга Венесуэлы на $3,445 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло на ратификацию в Госдуму законопроект (№980994-7) о реструктуризации кредита Венесуэле на сумму $3,445 млрд ($3,12 млрд - консолидированная задолженность и $217 млн - начисленные проценты).

Наибольшая нагрузка по выплате долга запланирована с 2023 по 2026 год включительно.

Протокол о реструктуризации был подписан в Москве 8 августа 2018 года, говорится в пояснительной записке. Однако в нем один из пунктов гласил, что достигнутые договоренности могут быть обнародованы только по письменному согласию обеих сторон.

Новые условия предусматривают, что выплаты производятся два раза в год - 30 сентября и 31 марта. Первая дата выплаты - 30 сентября 2018 года, сумма - $66,5 млн. Затем в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах в марте и сентябре осуществляются выплаты по $66,5 млн. С 2023 размер выплаты вырастает в пять раз - до $342 млн ($684 млн в год). Последний платеж зафиксирован на дату 30 сентября 2026 г.

Из документа следует, что Венесуэла должна была обеспечить открытие венесуэльской компанией, выступающей агентом страны, в уполномоченном российском банке долларового счета со специальным режимом. Компания-агент и уполномоченный российский банк должны были быть согласованы министерствами финансов обеих стран. Начиная с 1 октября 2018 г. и до истечения периода действия протокола Венесуэла должна была обеспечивать поддержание на данном счете остатка денежных средств в сумме, не менее суммы каждого предстоящего платежа. Протокол применялся с даты подписания, но должен вступить в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур. В случае с Россией необходима ратификация в Госдуме.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В 2011 году Москва предоставила Каракасу кредит на сумму до $4 млрд для финансирования поставок российской промышленной продукции. В 2014 году Венесуэла попросила продлить период использования кредита. В сентябре 2016 года российское правительство одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле, в соответствии с которым долг на общую сумму $2,84 млрд консолидировался и должен был гаситься равными полугодовыми траншами в течение трех лет начиная с марта 2019 года.

В ноябре 2017 года Венесуэла и Россия подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности Венесуэлы по госкредиту. Сумма консолидированного долга на тот период составляла $3,15 млрд. Новый график погашения задолженности предусматривал платежи в течение 10 лет.